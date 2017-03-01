一例一休影響？ 秧苗喊漲2元
受到今年稻穀成本提高，每盤秧苗悄悄漲2元。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕現在正是中部地區一期水稻插秧期，秧苗需求量大，不過也傳出秧苗悄悄上漲消息。育苗業者表示，受到去年梅姬颱風影響，稻榖收成率欠佳，連帶育苗種子也欠收，每公斤稻榖成本提高近3成，加上一例一休後，工資上漲，確實有調漲必要，目前雲嘉地區每盤秧苗價已率先漲2元，但彰化地區還在評估，預計從二期稻作實施。
去年9月底梅姬颱風侵襲，當時正值稻作抽穗期，結果造成稻榖採收量不如預期，稻榖價格上揚，連帶也影響育苗業者收購稻榖成本，種子從每百台斤1100元，上漲到1400元，以台南11號為例，每盤秧盤原為35元，不少雲林、嘉義業者已經在率先漲價為37元，而彰化業者仍在苦撐。
長進中和水稻育苗場業者倪振育表示，去年稻榖受風災減產，連品質也受影響，為篩選育苗標準的種子，耗損率從往年2成半提到到近4成，不足榖量只能向外收購，都是造成成本增加的原因。
倪振育也說，不僅氣候影響，在新勞資政策下人事成本也提高，因為育苗作業一次要相當多人力，反應成本下不漲不行，不過目前彰化一期作稻區仍維持不漲價，二期稻期間，若成本無法降低，秧苗有可能會調漲2元以上。
溪州農民鐘翊禹表示，一分地約需30到33盤秧苗，成本增加約60元，畢竟稻榖欠收是事實，可以體諒秧苗場成本壓力，不過希望政府能放寬保價收購制度，提高稻農收益；田中陳姓農民表示，雖然去年稻榖價格漲，可是獲益並沒有增加，現在連秧苗都要漲，實在不合理，那未來稻榖收購價格也要漲。
彰縣府農業處農務保護科科長蘇啟懷表示，日前與彰化育苗協會開會，基於照顧農民立場，彰化地區一期稻作未調漲秧盤價格，未來二期作，將再召開會議討論。
綠油油的秧苗，需先在綠化場育苗，約20天長成才能進行插秧。（記者陳冠備攝）
受到今年稻穀成本提高，每盤秧苗悄悄漲2元。（記者陳冠備攝）
業者倪振育表示，目前彰化地區秧苗仍維持平價，未隨外縣市漲價。（記者陳冠備攝）
彰化地區現在正是一期稻作插秧期。（記者陳冠備攝）
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