毅嘉2月營收 月增23％ 年增45％

2017-03-01 20:26

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）2月營收5.01億元，月增23%，年增45%，毅嘉指出，預計3月以後工作天數回穩，且客戶訂單持續放量的帶動下，集團營收可望進一步攀升，呈現逐季增溫之趨勢。

毅嘉2月份隨著農曆年後客戶陸續回補庫存，營運及出貨已逐漸復甦。2月營收中，軟板產品為4.17億元，較上個月成長40%，機構整合元件產品0.86億元。