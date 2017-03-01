強烈冷氣團今晚南下 明全台氣溫急降到1字頭

明（2）日北台灣白天高溫不超過15度，全台愈晚愈冷；氣象局已針對全台18縣市發布明日晚間至3日清晨的低溫特報。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-01 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日北部、東北部白天高溫還有約19、20度左右，但強烈大陸冷氣團今晚開始南下，明（2）日北台灣白天高溫不超過15度，全台愈晚愈冷，晚間7、8點時，南台灣氣溫也將降至16至19度。

中央氣象局預測，強烈大陸冷氣團今晚開始南下，深夜之後北台灣的氣溫再度下降，明日清晨氣溫約13、14度，白天高溫不超過15度；明晚7、8點時，北台灣氣溫僅11、12度，中部13、14度，其他地區也會降至16至19度，全台愈晚愈冷。

中央氣象局今日已針對全台18縣市發布低溫特報，明（2）日晚間至3日清晨，台南以北、宜蘭及花蓮的空曠地區將有10度左右的低溫，農漁養殖業請嚴防寒害；民眾亦請注意保暖；使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。

降雨方面，由於這波冷氣團屬於乾冷型態，全台各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區偶飄雨。

此外，明日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域，易有8至9級強陣風出現，沿海地區風浪較大，海邊活動或海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康）；中部、雲嘉南、金門和馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

強烈冷氣團南下，明（2）日全台愈晚愈冷，晚間7、8點時，北台灣氣溫僅11、12度，中部13、14度，其他地區也會降至16至19度。（圖擷取自中央氣象局）