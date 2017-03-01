| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北橫公路明池路段 明、後天施工交管 國光客運3/8日調整票價 漲幅最高達100％ 台日對抗賽Live》打線熄火 中職聯隊8分差不敵日本
 首頁 > 生活

強烈冷氣團今晚南下 明全台氣溫急降到1字頭

明（2）日北台灣白天高溫不超過15度，全台愈晚愈冷；氣象局已針對全台18縣市發布明日晚間至3日清晨的低溫特報。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-01  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日北部、東北部白天高溫還有約19、20度左右，但強烈大陸冷氣團今晚開始南下，明（2）日北台灣白天高溫不超過15度，全台愈晚愈冷，晚間7、8點時，南台灣氣溫也將降至16至19度。

中央氣象局預測，強烈大陸冷氣團今晚開始南下，深夜之後北台灣的氣溫再度下降，明日清晨氣溫約13、14度，白天高溫不超過15度；明晚7、8點時，北台灣氣溫僅11、12度，中部13、14度，其他地區也會降至16至19度，全台愈晚愈冷。

中央氣象局今日已針對全台18縣市發布低溫特報，明（2）日晚間至3日清晨，台南以北、宜蘭及花蓮的空曠地區將有10度左右的低溫，農漁養殖業請嚴防寒害；民眾亦請注意保暖；使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。

降雨方面，由於這波冷氣團屬於乾冷型態，全台各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區偶飄雨。

此外，明日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域，易有8至9級強陣風出現，沿海地區風浪較大，海邊活動或海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康）；中部、雲嘉南、金門和馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

強烈冷氣團南下，明（2）日全台愈晚愈冷，晚間7、8點時，北台灣氣溫僅11、12度，中部13、14度，其他地區也會降至16至19度。（圖擷取自中央氣象局）

明（2）日高屏地區空氣品質指標為紅色警示（對所有族群不健康）；中部、雲嘉南、金門和馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 強烈冷氣團 強烈大陸冷氣團 急凍 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：強烈冷氣團今晚南下 明全台氣溫急降到1字頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.