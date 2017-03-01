《再見 可愛陌生人》 府中15全國首映

2017-03-01 20:24

〔記者李雅雯／新北報導〕「府中15新北市紀錄片放映院」今天舉辦《再見 可愛陌生人》紀錄片特映會，該片由新移民越南裔導演阮金紅、導演蔡崇隆執導，追訪合法入境後，卻從原雇主工作處潛逃的四位越南移工故事。

《再見 可愛陌生人》是2014年金穗獎紀錄片優等獎「可愛陌生人」續集；阮金紅的首部紀錄片《失婚記》，記錄新住民婦女在失婚後的處境；《再見 可愛陌生人》持續關注東南亞移工議題，這部影片從勞動生活、潛逃成因、家庭狀況等角度切入，記錄越南移工的無奈、惶恐。

影片主角阿富說，當初來台仲介費用花了7千美元，每月只能賺8、9千台幣，沒甚麼錢能寄回去，父母還必須扛債幫忙還仲介貸款，所以只能逃跑賺錢，現在每月約可賺1千美元，才有餘錢寄回家，想多賺點錢改善家裡生活。另一位影片主角阿團，因為家中想蓋房子而到台灣工作，如今房子已蓋好，她仍沒有看過，兒子婚禮也沒法參加。

新北市政府文化局指出，「府中15新北市紀錄片放映院」創立迄今已屆滿五年，以推廣紀錄片為主題定位，每月除策辦不同主題放映活動外，也不定期舉辦紀錄片特映和影像作品發表活動。

《再見 可愛陌生人》3月4日、18日登場，《失婚記》3月5日、18日獻映。詳細活動資訊可參見府中15官方網站。