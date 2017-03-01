水情吃緊農委會獎勵休耕 農民怨：已插秧了！
水情不佳，農委會鼓勵農民辦理獎勵休耕，但新竹市已有不少農民已插秧，擔心水不足影響收成，屆時無法領補助，又收成不好，根本兩頭空。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］台灣水情危機未解除，新竹地區今天開始實施第一階段限水措施，新竹市府產發處表示，農委會鼓勵農民進行一期稻作休耕，只要全部休耕，每公頃可獲4萬5000元獎勵補助金，還可獲水利署節水獎勵每公頃2.5萬元，鼓勵農民共體時艱，要休耕的農民，15日前可到各區區公所申請。
不過，新竹市農會總幹事鍾祥銘說，政府的獎勵休耕政策太晚宣佈，很多農民都已插秧，已無法申請休耕，再者農委會獎勵休耕是1年只能1次休耕，如果一期稻作申請休耕後，二期稻作就無法休耕，建議農委會能考量今年的限水政策，破例讓農民可以1年不限1次辦理休耕。
鍾祥銘說，不少農民已插秧，恐無法辦理休耕，只能靠天吃飯，未來若稻作結穗不好，僅能申請天然災害補助，幾乎是血本無歸。此外，也有育苗業者抨擊獎勵休耕太晚宣佈，已育苗卻接到農民退苗，農會則是收到農民的退訂肥料通知，這些連鎖的休耕受災戶，也應獲得政府補助。
鍾祥銘說，他會利用週六行政院長林全到新竹市參訪的機會建議，希望休耕補助也能擴大補助對象、範圍和條件。
新竹市虎林里長黃郁淳說，大部分農民這幾天都已插秧了，因為秧苗早已送到田裏，也有代耕農民擔心已插秧，若因水情不佳，影響稻作生長，恐怕既領不到休耕補助，收成又不好，根本兩頭空。
新竹市府產發處農林畜牧科表示，因水情不佳，農委會鼓勵農民申請休耕獎勵，將給予休耕種植綠肥的農民，補助每公頃4.5萬元，及每公頃2.5萬元節水獎勵金，需在15日前向各區區公所申請。
此外，農委會農糧署表示，目前農業用水仍持續供應，農民如果已完成整地、插秧，還是可繼續種植水稻，若因水情吃緊影響收益，農委會與經濟部水利署共商其他補償機制。
此外，新竹地區實施第一階段限水措施，水利署今年2月春節後已啓動頭前溪畔的三口抗旱井整備工程，目前已完成抽水工作，即日起會由自來水公司辦理接管納入專管送到新竹淨水場，預計每天可提供2000至3000噸的水供使用。
水情不佳，農委會鼓勵農民辦理獎勵休耕，但新竹市已有不少農民已插秧。（記者洪美秀攝）
新竹市已有不少農民已插秧，擔心水不足影響收成，屆時無法領補助，又收成不好，根本兩頭空。（記者洪美秀攝）
新竹市已有不少農民已插秧，擔心水不足影響收成，屆時無法領補助，又收成不好，根本兩頭空。（記者洪美秀攝）
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