| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北橫公路明池路段 明、後天施工交管 國光客運3/8日調整票價 漲幅最高達100％ 台日對抗賽Live》打線熄火 中職聯隊8分差不敵日本
 首頁 > 生活

新北市罐頭公園單一化 民代促三重六合公園轉變做模範

新北市公園兒童遊具傾向罐頭化、單一化，民代促檢討。（記者李雅雯攝）

2017-03-01  20:16

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市公園內設有塑膠模組兒童遊具，時而有「罐頭公園」、「缺乏特色」等批評。新北市議員李倩萍今天前往三重區六合公園會勘，認為公園「單一化」、「塑料化」等問題亟待檢討，要求相關單位著手改善。三重區公所指出，將和景觀設計專業商討六合公園後續規劃。

李倩萍指出，新北市公園內的塑膠模組兒童遊具「無趣且單一」，各個公園應該融合在地，且將友善身心障礙者的通用設計加入，做出各個公園各有的特色；六合公園內的部分設施已相當老舊，必須改善，相關單位除了檢討六合公園外，也要檢討全市的罐頭公園。

三重區公所經建課長劉茂成表示，六合公園現有問題在於橡膠地墊老舊；盪鞦韆前、後預留空間不足，後續將和景觀設計專業商討規劃，融合在地特色做汰換改善；擬先將橡膠地墊換掉，改用人工草皮或是沙坑，增添自然和童趣；兒童遊具也將按年齡區分設置。

廣告
  • 新北市公園兒童遊具傾向罐頭化、單一化，民代促檢討。（記者李雅雯攝）

    新北市公園兒童遊具傾向罐頭化、單一化，民代促檢討。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：新北市罐頭公園單一化 民代促三重六合公園轉變做模範


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.