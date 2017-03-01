新北市罐頭公園單一化 民代促三重六合公園轉變做模範
2017-03-01 20:16
新北市公園兒童遊具傾向罐頭化、單一化，民代促檢討。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市公園內設有塑膠模組兒童遊具，時而有「罐頭公園」、「缺乏特色」等批評。新北市議員李倩萍今天前往三重區六合公園會勘，認為公園「單一化」、「塑料化」等問題亟待檢討，要求相關單位著手改善。三重區公所指出，將和景觀設計專業商討六合公園後續規劃。
李倩萍指出，新北市公園內的塑膠模組兒童遊具「無趣且單一」，各個公園應該融合在地，且將友善身心障礙者的通用設計加入，做出各個公園各有的特色；六合公園內的部分設施已相當老舊，必須改善，相關單位除了檢討六合公園外，也要檢討全市的罐頭公園。
三重區公所經建課長劉茂成表示，六合公園現有問題在於橡膠地墊老舊；盪鞦韆前、後預留空間不足，後續將和景觀設計專業商討規劃，融合在地特色做汰換改善；擬先將橡膠地墊換掉，改用人工草皮或是沙坑，增添自然和童趣；兒童遊具也將按年齡區分設置。
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