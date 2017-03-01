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台84線走馬瀨隧道防災演練 6、7日交管

公路總局第五區養工處新營工務段為辦理台84線走馬瀨隧道防災演練，3月6日及7日上午10時至12時止，大內區台84線頭社交流道及大匏崙交流道東行線實施交通封閉管制。（記者王涵平翻攝）

2017-03-01  20:13

［記者王涵平／台南報導］公路總局第五區養工處新營工務段表示，為辦理台84線走馬瀨隧道防災演練，3月6日及7日上午10時至12時止，大內區台84線頭社交流道及大匏崙交流道東行線實施交通封閉管制，欲利用台84線往玉井區的用路人，請改走南182-1線銜接台84線，配合現場交通管制人員指揮及改道示意圖繞道行駛。

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