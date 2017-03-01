「那個靜默的陽光午後」特映 國仁醫院員工動容
2017-03-01 20:12
「那個靜默的陽光午後」於國仁醫院特映。（記者羅欣貞翻攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕完整記錄捐贈大體過程的紀錄片「那個靜默的陽光午後」，將於3月24日在院線上映，當初參與共同製片的屏東國仁醫院，今天（1日）在院內舉辦特映會，邀請醫護人員及大學師生觀賞，內容引人共鳴，觀眾頻頻拭淚。
導演陳志漢表示，很多人以為「大體老師」是教解剖課的老師，不知道其實是指用自己的身體給學生上課的遺體，在台灣醫療教學中，大體與學生比例嚴重不平衡，或許是受傳統觀念影響，社會上願意死後捐出身體做教學使用的人非常少。
屏東縣政府衛生局副局長李佳芳也親臨現場觀片，她表示，此類紀錄片非常少，但十分有意義，影片內容完整表現大體捐贈家屬內心的曲折，這種奉獻精神十分偉大。
大仁科技大學董事長黃國慶親率學校一級主管，以及生命關懷事業學系學生觀片；未來即將從事生命禮儀的學生紛表示，影片對自己未來從業上的心態，「實在太有幫助了！」。
國仁醫院執行長鍾佳蓉表示，非常欽佩導演對拍攝題材的堅持與執著，如今看到導演和團隊能用精準又細膩的手法，完成這麼棒的作品，帶領觀眾探討生命意義，真的很為他們感到高興。
對於每天都要面對生死交關的醫護人員來說，紀錄片將大家的記憶拉回到當初上大體解剖學實驗課的點點滴滴，有人自問「自己是否沒有辜負這些人的大愛？」；鍾佳蓉說，國仁醫院當初參與共同製片，就是期許員工能領悟，還活著的人應更尊重生命，把握當下，在臨床崗位上更加熱情付出。
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