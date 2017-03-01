搭自強號被阿嬤佔位 「讓坐一下」從桃園坐到七堵…

2017-03-01 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕買到自強號坐票卻遇到用悠遊卡搭車的長輩佔位，且長輩還一路從桃園坐到七堵，這番情景讓看到的網友發文怒吼「叫你家阿嬤不要亂搭自強號」。

網友昨在「Dcard」發表〈叫你家阿嬤不要亂搭自強號〉一文指出，日前搭自強號時，旁邊坐了一位老奶奶，巧合的是，他剛好知道這名老奶奶是用悠遊卡進站的，但當一名女子上車後走到那位置時，該名老奶奶卻突然說「位子讓我坐一下沒關係吧」，該名女子和善的說沒關係後，那名老奶奶竟還一直搭話，強調前面是有個妹妹人很好、在桃園就讓座給她，結果這一坐就一直到了七堵才下車。

網友指出，那名小姐在坐下後打電話給友人，將剛剛的遭遇告訴對方，從其語氣中能感受到深深的無奈。網友強調，之所以花錢買坐票，就是因為「想要更快速且舒適的抵達目的地，不用跟別人擠來擠去。」但有人卻以為自己老，「別人不強迫妳起來妳就真的不起來？」讓他直呼「請不要讓自己的家人成為這樣破壞別人舒服旅程的討厭鬼。」