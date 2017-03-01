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別亂停！ 機車停騎樓朝內 新北市也有這規定

2017-03-01  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市日前傳出婦人將機車停騎樓，卻因車頭未朝內被連開22張罰單，今天（1日）傳出新北市竟也有類似規定，不過警方並不會硬性取締。

高雄李姓婦人將機車停騎樓，因車頭未朝內被開罰，提行政訴訟仍被駁回，引發網友討論，今天高市府修法減緩民怨，新法將於5月16日修正，未來車頭不需硬性朝內停放。

另外根據《蘋果》報導，其他縣市大多沒有相關規定，不過新北市規定，機車停騎樓，後輪後緣應與建築線標齊，代表有車頭必須朝內。

新北交通大隊表示，此法是為了讓行人有1.8公尺的行走空間，並不硬性取締。不過若騎士違規，仍可被處600元以上、1200以下之罰款。

至於台北市停管處則表示，北市並無規定車頭必須朝內，僅有汽車在停放時需留意要依指定方向停車，否則將開罰。

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  • 李婦將機車停放家門口騎樓（見圖），經檢舉被警方連開22張罰單，理由是車頭未朝內、後輪未與人行道邊緣標齊等。（記者黃旭磊攝）

    李婦將機車停放家門口騎樓（見圖），經檢舉被警方連開22張罰單，理由是車頭未朝內、後輪未與人行道邊緣標齊等。（記者黃旭磊攝）

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