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高雄左營祥和山莊榮民 接受暖冬關懷

伯伯喝養生茶暖啤胃，也因外界關懷暖了心。（記者黃旭磊攝）

2017-03-01  20:10

［記者黃旭磊／高雄報導］冷空氣一波波來襲，左營榮民接受義診及戶所暖冬關懷。左營區祥和山莊10多名榮民，今天（1日）接受高雄榮總健檢義診，左營戶政事務所準備熱呼呼養生茶，茶湯內有紅棗枸杞，具有明目、安神、補氣療效，老伯伯們邊喝邊吹熱氣，其中1名劉伯伯開心豎起大拇指喊「讚。」

劉伯伯說，住左營真幸福，冬天有枸杞茶可喝，看病也不用跑醫院。榮總醫療團隊叮嚀伯伯們注意保暖身體，別因出太陽就少穿，而伯伯接受檢查時，詢問「醫生啊，我沒什麼毛病吧？給我看仔細一點喔！」

左營戶所贈送防身禮，兼具照明及警報器功能，伯伯們拿在手上把玩，用力點頭地說「這玩意兒實用。」

當地祥和里長劉德文說，先前得知社區行動服務，著手配合安排各項事宜，感謝外界發動關懷，伯伯們看得見，更喝得到，「一杯熱熱枸杞茶，暖了胃與心。」

左營戶政主任蘇麗清表示，老化無可避免，戶所就近協助照顧老人身心健康，讓高雄成為無歧視且悅齡親老城市，這是責任也是義務。

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  • 左營區祥和山莊榮民，接受戶所、高雄榮總關懷。（記者黃旭磊攝）

    左營區祥和山莊榮民，接受戶所、高雄榮總關懷。（記者黃旭磊攝）

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