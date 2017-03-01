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迎接白沙屯媽 北港人動起來準備美食接待

北港朝天宮伙食志工團的成員連續多日備料，準備提供各式美食給白沙屯媽祖隨行信徒品嚐。（記者黃淑莉攝）

2017-03-01  19:50

［記者黃淑莉／雲林報導］白沙屯媽進香團明天將抵達雲林北港，為迎接各地隨香信徒，許多商家、民眾及義工忙著準備各式美食，朝天宮伙食志工團3、40名志工已連續多日忙著備料。

在北港民主路賣素食的蘇定吾8年多前接受武德宮廟方人員委託，準備各式素食料理給白沙屯媽的隨香信徒食用，被信徒虔誠的心感動，隔年起他也主動加入，提供店內素食餐飲給信徒享用，後來陸續有許多民眾捐款贊助。

蘇定吾表示，每年白沙屯媽祖進香團來到北港當天店內食物全部免費提供，去年準備2500碗當歸麵線、3、400斤薯條，今年將準備3000碗當歸冬粉。

另朝天宮伙食志工團幾天前即在朝天宮外搭帳蓬，3、40位志工忙著洗菜、切菜，將提供炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等10多道美食給信徒享用。

參加伙食志工團20多年的許惠美、許秀盆及阿慧姐說，所有食材都是熱心人士捐贈，而由伙食團成員依食材準備料理，從早上供餐到隨行信徒離開，大家做的超開心沒人喊累。

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  • 賣素食料理的蘇定吾連續多年免費提供白沙屯媽祖信徒美食。（記者黃淑莉攝）

    賣素食料理的蘇定吾連續多年免費提供白沙屯媽祖信徒美食。（記者黃淑莉攝）

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