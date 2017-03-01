高雄巨蛋國際旅展 3月淡季推優惠價搶客

2017-03-01 20:16

〔記者張忠義／高雄報導〕春節、二二八連假過後，緊接著三月旅遊淡季最大促銷「高雄巨蛋國際旅展」，將於三月三日登場！強打清明、端午連假早鳥商機，多家旅行社、旅遊業者紛紛推出優惠價。

另外為了搶搭國旅卡新規定（限定額度須使用於觀光旅遊），凡持國旅卡的民眾，可享免費入場資格。

「高雄巨蛋國際旅展」網羅近二百家國內外旅遊業者，業者強調，三月份是旅遊業全年的淡季，想搶便宜的民眾可打把握機會。

這次旅展強打短程線，國人最喜歡的澳門三日自由行下殺二九九九元起、日本香川賞櫻、黑部立山都推出破盤價，長程線出團費用也大幅下修，土耳其十一天不到三萬元起、澳捷德十天不到四萬元起。

為振興國旅，國內旅遊業者也降價促銷拚經濟，雙人住宿最低八九九元起，下殺折扣直逼二點六折，展期從三月三日至六日，地點在高雄巨蛋。