| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花東萬安演習明下午登場 人車管制30分鐘
 首頁 > 生活

八仙樂園再度營業？ 當地居民這麼說...

2017-03-01  19:57

〔即時新聞／綜合報導〕八仙樂園前年發生彩色派對塵爆案造成12死、487傷的慘劇，當時交通部觀光局命八仙樂園立即停止營業至調查釐清和缺失改善為止，經兩年行政訴訟，台北高等法院今依違反比例原則，撤銷「停止營業」的處分，全案仍可上訴。有網友聽聞八仙有望再度營業，便將新聞聯結貼到臉書社團「八里」，隨即引起八里網友熱議。

有網友將八仙樂園有望再度開門營業的新聞連結，轉接至臉書社團「八里」並留言表示「終於還我八里熱鬧的夏天，給八里人一些工作機會」。貼文一出，網友看法兩極，有贊同八線樂園再度營業的網友表示「八仙沒開八里整體經濟多少都受影響」、「八仙樂園，真也算倒楣，我也希望他趕快開」、「有辣妹的八里市區才叫夏天」。

但也有網友持反對意見表示「重新營業，大家也不敢去了」、「真的有種兇宅的感覺，要怪就怪他當時違反規定借場地給呂忠吉」、「這是印象的問題，我知道不是八仙設施的問題，如果一個租客，在租的房子上吊，他還是凶宅啊！」

廣告
  • 交通部觀光局命八仙樂園立即停止營業到調查釐清和缺失改善為止，如今開園展曙光，當地居民也在網路上熱議。（資料照，記者張嘉明攝）

    交通部觀光局命八仙樂園立即停止營業到調查釐清和缺失改善為止，如今開園展曙光，當地居民也在網路上熱議。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八仙塵爆 八仙樂園 八里
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：八仙樂園再度營業？ 當地居民這麼說...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.