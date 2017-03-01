八仙樂園再度營業？ 當地居民這麼說...

2017-03-01 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕八仙樂園前年發生彩色派對塵爆案造成12死、487傷的慘劇，當時交通部觀光局命八仙樂園立即停止營業至調查釐清和缺失改善為止，經兩年行政訴訟，台北高等法院今依違反比例原則，撤銷「停止營業」的處分，全案仍可上訴。有網友聽聞八仙有望再度營業，便將新聞聯結貼到臉書社團「八里」，隨即引起八里網友熱議。

有網友將八仙樂園有望再度開門營業的新聞連結，轉接至臉書社團「八里」並留言表示「終於還我八里熱鬧的夏天，給八里人一些工作機會」。貼文一出，網友看法兩極，有贊同八線樂園再度營業的網友表示「八仙沒開八里整體經濟多少都受影響」、「八仙樂園，真也算倒楣，我也希望他趕快開」、「有辣妹的八里市區才叫夏天」。

但也有網友持反對意見表示「重新營業，大家也不敢去了」、「真的有種兇宅的感覺，要怪就怪他當時違反規定借場地給呂忠吉」、「這是印象的問題，我知道不是八仙設施的問題，如果一個租客，在租的房子上吊，他還是凶宅啊！」