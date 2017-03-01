男同志稱與議員在一起6年 網友猜測議員身份

2017-03-01 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕有男網友在社群網站指出，他與男友因交友軟體而認識，事後才知道對方竟是議員，兩人至今已在一起6年，近日卻被問說是否要以議員身分公開出櫃。此文一出，引發許多網友猜測到底這名議員是誰。

一位匿名男網友昨日下午在《DCARD》貼文指出，他與他的議員男友一開始是透過交友軟體認識，後來見面聊天時，對方才自爆自己是議員，不過因為對彼此很有感覺，兩人便這樣在一起了，他在議員競選時也擔任其助理、在旁陪伴議員男友。

這名網友指出，近日議員男友對他表示，近期婚姻平權法案吵的沸沸揚揚，是否要趁此時機公開出櫃、引發大家的共鳴，雖然他擔心這會對議員男友在下次的選舉不利，畢竟「議員的選區都是一堆很傳統的爺爺奶奶」。不過議員卻稱「下次沒選上我就能好好陪你了」。之後平時「還是有抽空健身」的議員男友就抱著他一起入睡了，至於是否會出櫃則有待後續發展。

此文一出後立刻引發許多網友猜測這名議員是誰，紛紛提出不同的人選詢問原PO，不過也有網友建議應該在雙方都同意後才正式公開，不適合像這樣發表在匿名平台，也有人質疑原PO說不想給對方造成麻煩卻還公開發文，且在文中還有不少提示。另有一些網友則懷疑這篇文章的真實性，猜測這是不是創作文。