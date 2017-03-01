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高市社區文化營造夯 50社區提案爭補助

2017-03-01  20:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市社區文化營造風氣夯，今年度計有17個區公所帶領50個社區組織提案營造，有社區要影像紀錄傳統工藝，也有社區計畫為新住民製作生命故事繪本，或建立城鄉共同購買平台，高市文化局今天起展開審查作業。

文化局表示，歷經多年社區營造洗禮，社區組織對文化營造家園愈見熱絡，公所也樂於扮演「母雞帶小雞」角色，引導、陪伴社區居民參與社造工作。

今年度申請提案今天起展開審查作業，原有18個區公所、51個社區組織申請，但今天臨時有1個公所、1個社區棄權，公所承辦人和社區代表赴文化局做簡報，聽取審查委員意見，由於申請單位數量太多，審查作業將長達1天半時間。

今年徵選類別計有文化深耕、友善環境、表演藝術、多元文化、文化教育、產業文化、跨域合作及區公所區域整合等類，最高補助金額從40萬元至10萬元不等。

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  • 高市社區文化營造風氣夯，今年度計有17個區公所帶領50個社區組織提案。（記者蘇福男攝）

    高市社區文化營造風氣夯，今年度計有17個區公所帶領50個社區組織提案。（記者蘇福男攝）

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