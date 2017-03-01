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2017北市原民會兩性平權講座 開講囉！

原民會「兩性平權講座」今晚在南港北原會館開講。（記者聶瑋齡攝）

2017-03-01  20:08

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市政府原住民族事務委員會今晚在南港北原會館舉辦2017年第一場「兩性平權講座」，希望藉由此活動協助原民婦女增加平權的知識。

「兩性平權講座」邀請到朱閔浩社工講課，並有分組討論與分組報告時間，參與的民眾可彼此交流意見與想法，讓講座不僅聽且說出自己的感受。今參加講座的泰雅族竹藝老師於講座前透露，接到原民會通知今有此講座，且也想來參加看看是什麼活動，希望了解平權是什麼。

原民會表示，原住民婦女人才種子培訓課程從2015年即開始辦理，議題多元，有時會特別針對時事，每年約2個月會定期舉辦工作坊或講座活動，希望透過對話與溝通，專業知識的增加讓原民朋友有平台可以協助解決面臨的問題。

兩性平權講座主要由原民會婦女組辦理，並於平日提供溝通平台會議、個案電話諮詢服務、活動宣傳、社會福利資訊提供等，協助北市原民婦女及家庭。

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