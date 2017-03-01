「培養工安從小細節做起」 高英工商校長帶頭掃廁所

高英校長陳德松（前）率主管、學生一起掃廁所。（記者洪臣宏攝）

2017-03-01 20:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商校長陳德松今天率領學校主管與學生一起掃廁所，他說，工廠環境整齊乾淨是工業安全首要條件，學生得克服對掃廁所的排斥與畏懼，培養對小細節的注意，降低職場上風險。

高英工商將每學期開學的第2個月訂為「環境整潔月」，5年來陳德松都會帶頭掃廁所，他認為這是品德教育的一環，要落實在校園的每個角落，因此要求每班派員參加，當學生了解打掃工作的辛勞，就不會亂丟垃圾、製造髒亂。

陳德松指出，建立整潔品德教育，更可延伸至專業領域整潔的維持，整齊乾淨的工廠是工業安全的首要條件，可以減少許多危險意外的發生，因此許多企業都強調「廁所文化」。

汽車科2年級顏正偉表示，廁所是每個人每天會使用的地方，更應該把它清掃乾淨；美容科二年級盧虹伶說，以前在家也没掃過厠所，這是第一次參加，從中更能體會母親的辛勞，回家後會幫助媽媽清洗厠所了。