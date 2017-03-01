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關西鎮農會改選理監事 過程平和氣氛愉悅

2017-03-01  20:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣各地區農會從今天起到5日將陸續召開會員代表大會，改選理監事外也選出各自的縣農會代表。關西鎮農會今天下午就搶先進行。

45名新任農會會員代表們齊聚一堂，大家討論、也聽取單一登記候聘的現任績優總幹事林兆暉報告相關會務等，至於改選理、監事的重頭戲大約在4點過後登場。

9席理事、3席監事席次各有11人和5人挑戰，新埔分局分局長陳立祺親自帶隊在場維安，整個投、開票作業持續到傍晚5點20分才結束，過程平和、氣氛愉悅。

關西農會計畫將在10日下午召開理、監事會，進行互選理事長、常務監事的程序，接著就將進行總幹事的遴聘作業。

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  • 關西鎮農會今天下午順利投開票選出新任的理監事和縣農會代表。（記者黃美珠攝）

    關西鎮農會今天下午順利投開票選出新任的理監事和縣農會代表。（記者黃美珠攝）

  • 關西鎮農會今天下午召開新任農會代表大會，會中選出新的理、監事。（記者黃美珠攝）

    關西鎮農會今天下午召開新任農會代表大會，會中選出新的理、監事。（記者黃美珠攝）

  • 關西鎮農會績優總幹事林兆暉（立者）在改選新任理監事前，向所有新科的農會代表報告會務狀況。（記者黃美珠攝）

    關西鎮農會績優總幹事林兆暉（立者）在改選新任理監事前，向所有新科的農會代表報告會務狀況。（記者黃美珠攝）

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