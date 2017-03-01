| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花東萬安演習明下午登場 人車管制30分鐘
 首頁 > 生活

高市防禽流感 公園餵野鳥最重罰6000元

市府嚴禁公園餵食野鳥。（記者陳文嬋翻攝）

2017-03-01  19:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情發燒，高市杉林區養鴨場也傳出鴨隻感染H5N8，市府高規格防疫，公園禁止餵食野鳥，經勸導不聽者，最高可開罰6千元。

市府今由副秘書長林英斌主持「禽流感跨局處整備會議」，全面清查各公園、綠地及公共廣場等野生禽鳥易聚集區域，並加強宣導民眾不得有任意餵食野鳥，經勸導不聽者，將依法開罰。

針對國內首例台商因感染H7N9新型A型流感死亡個案，林副秘書長指示市府衛生局等相關單位，務必妥善規劃應變措施，並模擬病患運送及隔離收治，並為可能爆發大規模疫情預作準備。

農業局指出，日前本市杉林區1養鴨場傳出鴨隻感染H5N8案例，該場鴨隻5613隻均已全數撲殺完畢，後續將針對該案例場半徑3公里範圍內計12場養禽場，進行全面監測採樣及訪視工作，以防止疫情擴散。

另為降低民眾被感染風險，市府針對野生禽鳥易聚集區域，主動設立告示牌，加強宣導民眾勿任意餵食野鳥，凡經勸導無效者，將依違反「高雄市公園管理自治條例」規定，可處1000元至6000元罰鍰，若因民眾私有鴿舍或鳥園未配合落實環境衛生管理工作者，將依違反「廢棄物清理法」相關規定處分。

廣告
  • 市府嚴禁公園餵食野鳥。（記者陳文嬋翻攝）

    市府嚴禁公園餵食野鳥。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N8 禽流感 野鳥 高市
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：高市防禽流感 公園餵野鳥最重罰6000元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.