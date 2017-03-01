高市防禽流感 公園餵野鳥最重罰6000元

市府嚴禁公園餵食野鳥。（記者陳文嬋翻攝）

2017-03-01 19:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情發燒，高市杉林區養鴨場也傳出鴨隻感染H5N8，市府高規格防疫，公園禁止餵食野鳥，經勸導不聽者，最高可開罰6千元。

市府今由副秘書長林英斌主持「禽流感跨局處整備會議」，全面清查各公園、綠地及公共廣場等野生禽鳥易聚集區域，並加強宣導民眾不得有任意餵食野鳥，經勸導不聽者，將依法開罰。

針對國內首例台商因感染H7N9新型A型流感死亡個案，林副秘書長指示市府衛生局等相關單位，務必妥善規劃應變措施，並模擬病患運送及隔離收治，並為可能爆發大規模疫情預作準備。

農業局指出，日前本市杉林區1養鴨場傳出鴨隻感染H5N8案例，該場鴨隻5613隻均已全數撲殺完畢，後續將針對該案例場半徑3公里範圍內計12場養禽場，進行全面監測採樣及訪視工作，以防止疫情擴散。

另為降低民眾被感染風險，市府針對野生禽鳥易聚集區域，主動設立告示牌，加強宣導民眾勿任意餵食野鳥，凡經勸導無效者，將依違反「高雄市公園管理自治條例」規定，可處1000元至6000元罰鍰，若因民眾私有鴿舍或鳥園未配合落實環境衛生管理工作者，將依違反「廢棄物清理法」相關規定處分。