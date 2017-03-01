竹市明志書院大改造 新增哺乳室及智慧停車系統

新竹市明志書院將進行大改造，包括智慧型停車服務，還要增設哺乳室及兒童室，讓設備升級，服務升等。（記者洪美秀攝）

2017-03-01 20:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市明志書院停車場16年來將首次進行大整修！市府交通處推動「停車場再生計畫」，去年完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔停車場改造後，明志書院停車場改善工程今天舉行開工儀式，市長林智堅表示，改善後的明志書院停車場將創竹市公有停車場兩項首例，包括引進智慧尋車服務，還有設置哺乳室和兒童遊戲區，預計6月完工。

林智堅表示，民國90年完工的明志書院停車場，有汽車格位610個；機車格位800個，因鄰近百貨公司及城隍廟等景點，是竹市使用率最高的公有停車場，假日常一位難求，但因使用已16年，建物老舊出現頂樓滲水、燈光昏暗、地坪破損等問題，市府推動「停車場再生計劃」，將重塑明志書院停車場嶄新面貌。

改造後的明志書院停車場有兩個第一，林智堅說，將引進竹市第一套「智慧尋車服務」，民眾可利用手機APP軟體或車位查詢機，得知車輛停放位置，同時會設置竹市第一座設有哺乳室及兒童遊戲區的停車場，讓貼心服務再升級。

林智堅表示，過去停車場委外經營管理模式是「停最多車、收最多錢」，市府推動「停車場再生計劃」翻轉舊有思維，針對接近市區、使用率高的停車場進行改善，提供使用者舒適、友善、智慧、便利的停車環境。

市府去年11月起陸續完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔停車場的改善工程。明志書院停車場即日起施工，由7樓往下逐層進行改善工程，施工項目有地坪防水改善、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、管理室美化、閒置空間活化、停管設備更新（包含車牌辨識系統、車位在席顯示、智慧尋車等），總工程經費約3000萬元，6月完工，施工期間，車位可能會大幅減少，請民眾共體時艱、就近停放車輛。

市府交通處也說，除明志書院，包括頂竹圍及赤土崎和綜合體育場及稅務大樓等公有停車場也會一併改善，預計7月前會全部改善完工。