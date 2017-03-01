戴奧辛污染案花35億 賴清德要求向中石化求償

2017-03-01 19:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天召開中石化專案小組會議，該案政府自94年7月起對附近受害居民提供生活及健康照護補助，到113年底為止，共34點6億元的經費補助。台南市長賴清德於會中裁示，請經濟部研議對中石化公司求償人道關懷所支出的30餘億費用，以符合公平正義。

環保局表示，政府提供的生活及健康照護補助至103年底為此，已花掉了20億餘元，104年起又撥付14億餘元，提供至113年底的照護費。總共15年，經費約35億元。

對於中石化安順廠污染整治進度嚴重落後，戴奧辛土壤除污量不到1％，市長賴清德於會中要求環保局除依法裁處外，並要求中石化公司提出整治計畫變更，增加處理量能，如期於113年完成整治，同時也請經濟部研議對中石化公司求償人道關懷所支出的30餘億費用，以符合公平正義。

中石化表示，該公司已很努力在進行污染整治，目前除污設備已進行改善，以增加處理量，預計本月進行試運轉，未來處理效能會更好，處理量也會加，同時也會提出整治變更計畫，以期在113年如期完成整治。

至於求償部分，中石化強調，當地的污染並非中石化所造成，市長的說法予以尊重。

賴清德表示，目前中石化整治進度嚴重落後，市府對中石化未依整治計畫所為處分及指定台鹼舊宿舍區為市定古蹟，中石化均提出行政救濟進行訴訟，要求中石化公司撤銷，並應優先把安順廠污染問題處理好，且讓歷史古蹟與市民共享，造福當地居民。

賴清德也呼籲中石化公司應善盡社會企業責任，儘早為地方去污名化，撫平受害居民的傷痕，還給當地居民乾淨的家園。