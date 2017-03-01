公車司機過勞死 中市將加強稽查客運業工時
2017-03-01 20:40
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市勞工局今天表示，對於去年11月發生鄭姓客運駕駛超時工作猝死一事，勞工局將與勞動部將加強聯合檢查客運業、遊覽車業等工時、工資、勞健保事項，進一步確保司機的勞動權益及健康。
勞工局表示，此案經由勞動部職業安全衛生署調查認定確屬職業傷病死亡，勞工局除依法裁罰業者違法讓員工超時工作，也協助家屬申請慰問金，並提供家屬調解與法律扶助，以協助渡過難關。
物流業勞動權益自救會、台中市職業大客車駕駛自救會，今日上午於勞動部前廣場舉行台中公車司機過勞死追思記者會。
中市勞工局表示，由於鄭姓司機先後曾於台中客運公司與捷順客運服務，但案發當時僅於捷順客運上班約2個月，而在台中客運的出勤紀錄發現有違反勞動基準法第32條第2項超時情形，勞動部已於上月24日將調查報告移送市府勞工局依法處分。
為協助鄭姓駕駛家屬，勞工局主動協助申請台中市政府勞工職業災害死亡家屬慰問金30萬元，也協助向勞動部職業安全衛生署申請職業災害死亡家屬慰問金10萬元。
此外，從接獲通報起，勞工局即派職業災害個案管理員提供「一案到底」服務，向家屬說明職業病認定的程序與相關流程，提供關懷與情緒上的支持。
另外，為提升客運業者駕駛的勞動權益，防範超時工作，勞工局已加強對各家客運業者實施勞動檢查，要求客運業者遵守勞動基準法規定，同時配合勞動部進行遊覽及客運業者高工時勞動檢查，一旦發現違規將依法處分。
勞工局也說，為防止類似過勞情形發生，勞工局設有勞工權益基金，其中有補助高工時行業的健康檢查，符合資格者可向勞工局申請補助，維護自身健康。
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