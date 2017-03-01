北市預售屋銷售管理新制 好壞建商上網一覽無遺

2017-03-01 19:27

〔記者鍾泓良／台北報導〕消費者過去買賣預售屋，僅能透過廣告、樣品屋去了解屋況，往往容易發生消費爭議。北市府與中央從103年進行預售屋聯合稽查，3年預售屋契約違規率100%。台北市地政局為了保障消費者，今天發布北市《預售屋銷售管理及聯合稽查作業要點》，鼓勵建商填寫「契約自主檢查表」或送至不動產開發公會進行定型化契約預審，通過的建商名單將上網公布，讓民眾得以挑選優良建商。

地政局地權及不動產交易科長沈瑞芬表示，因消費者在預售屋買賣僅能透過廣告或買賣契約書了解屋況，常常會發生爭議。地政局與法務局、建管處及國稅局103年辦理預售屋聯合稽查，3年共查了近百家，違規率100%；統計去年所有消費爭議案件來源中，預售屋就佔55％。

沈瑞芬說，這次修正包括「契約自主檢查表」及「預售屋定型化契約預審」兩大機制。她解釋，建商未來自行填寫自主檢查表，並交由地政局、公會列案備查，而地政局將不定期針對合格名單抽查。而選擇到不動產開發公會申請預售屋定型化契約預審的建商，通過審查後地政局將不會再抽查。

沈瑞芬補充，地政局是採取鼓勵性質，若建商願意配合就會公布上網，讓消費者可以憑資訊擇優；反之，若廠商不配合同樣會公布，還會不定時針對未合格廠商稽查。

台北市不動產開發公會表示，預審費用是公會代收轉付給審查委員的車馬費，目前尚未確定價格；至於審議時程，公會表示因為定型化契約預審須逐條去看是否符合內政部規定，加上還要跟建商來回補件，理論上要1個月。