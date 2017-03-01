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基隆八德路民宅前邊坡滑落

2017-03-01  19:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕228連假，基隆多雨，安樂區八德路78巷內發生邊坡滑落意外，居民的排水及排泄管都沖斷了，住戶擔心再下雨，門前路基會掏空，影響進出安全。安樂區長駱文章前往勘查，懷疑水管破裂所致，已先將水導引出去，再請地主出面解決。

228連假第1天，基隆市安樂區八德路78巷30與32號前道路下方邊坡滑落，劉姓屋主說，上午約9點多，還在睡夢中就聽到「唏哩嘩啦」很大的水流聲響，跑到門外一看，門前道路的邊坡都沖壞了，家戶排水管也都斷裂裸露在外，幸好下方24號住戶已舉家搬到台中了，他打電話向區公所求救。

區長駱文章當天就到現場勘查，由於該片山坡都是私人土地，滑落的邊坡底下水管及排水管，也都破裂了，懷疑水管先前就已經破裂滲漏，長期沖刷後導致掏空。

由於八德路17戶人家都靠些道路進出，居民擔心持續下雨路基也會掏空，影響出入安全。區長駱文章表示，將請地主出面解決。#

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  • 基隆八德路78巷30號至32間道路邊坡滑落。（記者盧賢秀攝）

    基隆八德路78巷30號至32間道路邊坡滑落。（記者盧賢秀攝）

  • 基隆八德路邊坡滑落，居民擔心影響唯一進出道路安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆八德路邊坡滑落，居民擔心影響唯一進出道路安全。（記者盧賢秀攝）

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