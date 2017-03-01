| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花東萬安演習明下午登場 人車管制30分鐘
 首頁 > 生活

怎麼看網路不理性攻擊？ 唐鳳說要「擁抱小白」

身為跨性別者，如何面對網路不理性批評，唐鳳說，他的秘訣是「擁抱小白（白目網友）」。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-03-01  19:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳今（1）日到中山大學與400位學生展開座談，學生則透過可匿名提問的sli.do軟體，其中被問到身為跨性別者，如何面對網路不理性攻擊，唐鳳說，他的秘訣是「擁抱小白（白目網友）」。

《聯合報》報導，唐鳳今天在80分鐘內回答了10多個最多人提問的問題，包括跨性別身分、電競替代役，還有學校停車管理問題。唐鳳表示，每個學校的座談碰到的問題都不一樣，中山大學是「程序性」問題很多，校方也能由此得知學生重視的事情是什麼。

面對網路上的不理性攻擊，身為跨性別者的唐鳳說，他的應對秘訣是「擁抱小白」，他會先花1分鐘冷靜，處理好不舒服的感覺再來思考對方的話，只要10句中有1句話有建設性，他就針對那句話回應。唐鳳表示，這能扭轉得先惹怒對方才能得到回應的印象，真的學到網路理性互動

有學生抱怨政府都被少數人把持，唐鳳表示，政府做不好的方面，年輕人與其罵政府，可以先去做得更好，從宿舍或學生會的小範圍治理，進展到大範圍的治理，說不定之後會被政府納入治理體系。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唐鳳 座談 批評
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：怎麼看網路不理性攻擊？ 唐鳳說要「擁抱小白」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.