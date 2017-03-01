怎麼看網路不理性攻擊？ 唐鳳說要「擁抱小白」

身為跨性別者，如何面對網路不理性批評，唐鳳說，他的秘訣是「擁抱小白（白目網友）」。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-03-01 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳今（1）日到中山大學與400位學生展開座談，學生則透過可匿名提問的sli.do軟體，其中被問到身為跨性別者，如何面對網路不理性攻擊，唐鳳說，他的秘訣是「擁抱小白（白目網友）」。

《聯合報》報導，唐鳳今天在80分鐘內回答了10多個最多人提問的問題，包括跨性別身分、電競替代役，還有學校停車管理問題。唐鳳表示，每個學校的座談碰到的問題都不一樣，中山大學是「程序性」問題很多，校方也能由此得知學生重視的事情是什麼。

面對網路上的不理性攻擊，身為跨性別者的唐鳳說，他的應對秘訣是「擁抱小白」，他會先花1分鐘冷靜，處理好不舒服的感覺再來思考對方的話，只要10句中有1句話有建設性，他就針對那句話回應。唐鳳表示，這能扭轉得先惹怒對方才能得到回應的印象，真的學到網路理性互動

有學生抱怨政府都被少數人把持，唐鳳表示，政府做不好的方面，年輕人與其罵政府，可以先去做得更好，從宿舍或學生會的小範圍治理，進展到大範圍的治理，說不定之後會被政府納入治理體系。