身障學員職訓班開訓 上屆優秀身障者分享人生

2017-03-01 18:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市博愛職業技能訓練中心第30期身障職訓班今日開訓，因應就業市場需求，博訓中心整合3大職類「電腦資訊、創意設計及清潔農藝」，開辦9班、241人報名，博訓中心將再陸續推出委辦養成訓練、第二專長訓練及E化實務訓練班，報名網址。

勞工局表示，博訓中心辦訓成效良好，學員滿意度皆超過9成，訓後就業率達6成，期勉學員努力學習，用技能翻轉職涯，創造成功機會，感謝委訓單位與博訓中心攜手開創多元職類，陪伴身障朋友邁向職場。

開訓典禮也特別邀請上屆優秀學員到場分享，其中，林大為因先天性心臟疾病，影響雙腿無法行走，原唸醫檢科系的他對美工設計感興趣，報名參加「美工設計班」，從零開始學起，進步到獲得第14屆全國身心障礙者技能競賽編輯排版佳作，讓他一圓美編設計師的夢。

博訓中心另提供通識課程，例如｢會聲會影課程｣及｢創客及3D列印｣等，讓學員有機會跨領域學習，提升就業競爭力。