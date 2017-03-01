「躲貓貓」藏引擎 專家建議4步驟

2017-03-01 18:30

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區葉姓民眾家中的「多多」，掙脫籠子逃家，因寒流來襲，下著大雨，鑽入路邊停車的引擎內躲雨卻受困的事件，動物專家指出，天氣變冷、人類穿衣物保暖，動物也各自有取暖方式，但貓咪喜歡躲進車子引擎蓋下取暖，經常造成車主的困擾與自身的危險，專家呼籲民眾，遇到「躲貓貓」時，謹記4步驟「勿拍打、勿發動、掀引擎、搬救兵」！

專家解釋，拍打車子時，會讓喵星人受到驚嚇，反而更深入鑽進車體；發動汽車也會讓喵星人，遭引擎高速轉動的皮帶捲入受傷，或遭引擎驟升的高溫燙傷，車主可嚐試打開引擎蓋，等待貓咪自行逃出，或是通知車廠人員會同獸醫進行救援，千萬不要自行徒手抓貓。

專家說，天氣降溫、變冷之際，貓狗喜歡窩在車底或鑽到引擎室內取暖，建議車主在發動車輛、駛離前，先輕拍引擎，提醒貓狗離開避免不幸，同時也保護自己的愛車，也有車廠建議，可加裝防濺底板，除了避免行駛經過路面積水，飛濺的積水造成零組件損壞，也可避免喵星人從底盤縫隙鑽入。