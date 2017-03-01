「躲貓貓」藏引擎 專家建議4步驟
2017-03-01 18:30
［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區葉姓民眾家中的「多多」，掙脫籠子逃家，因寒流來襲，下著大雨，鑽入路邊停車的引擎內躲雨卻受困的事件，動物專家指出，天氣變冷、人類穿衣物保暖，動物也各自有取暖方式，但貓咪喜歡躲進車子引擎蓋下取暖，經常造成車主的困擾與自身的危險，專家呼籲民眾，遇到「躲貓貓」時，謹記4步驟「勿拍打、勿發動、掀引擎、搬救兵」！
專家解釋，拍打車子時，會讓喵星人受到驚嚇，反而更深入鑽進車體；發動汽車也會讓喵星人，遭引擎高速轉動的皮帶捲入受傷，或遭引擎驟升的高溫燙傷，車主可嚐試打開引擎蓋，等待貓咪自行逃出，或是通知車廠人員會同獸醫進行救援，千萬不要自行徒手抓貓。
專家說，天氣降溫、變冷之際，貓狗喜歡窩在車底或鑽到引擎室內取暖，建議車主在發動車輛、駛離前，先輕拍引擎，提醒貓狗離開避免不幸，同時也保護自己的愛車，也有車廠建議，可加裝防濺底板，除了避免行駛經過路面積水，飛濺的積水造成零組件損壞，也可避免喵星人從底盤縫隙鑽入。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度
- 相信中國禽流感報告嗎？ 學者：實地考察才有幫助
- 牛奶控哭哭！統一瑞穗鮮乳今調漲4～6％
- 智慧城市調查 基隆非六都第3名
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 東峰二二八公園紀念碑 遭潑紅漆
- 連珠砲罵人 檢察官僅論一罪
- 【愛讀書】 《黑心居酒屋2》
- 情侶車內磨K遇警心虛 急逃自撞車毀
- 〈熱門族群〉輪到低價轉機股 光碟片接棒
- 拾荒老人偷白米 「過苛條款」判不用還
- 監委補提名11人 陳師孟、劉文雄、田秋堇等人上榜
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 美發布對手國外匯政策前夕 彭淮南：台幣動態穩定
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 首位體育署長何卓飛榮退！ 繼任人選尚未出爐
- 清泉崗毒品案掀波 陰謀論甚囂塵上
- 中輟生網路簽賭欠上萬賭債 遭設局強押拿刀刺臀
- 洪秀柱批轉型正義 去蔣即去中國化即鋪陳台獨
- 川普政府難測 沙國國王訪亞洲加強關係
- 司改國是會議》羅秉成盼會議「口語化」 烏龍錯寫標語
- NBA》新血加入 詹姆斯：D.威廉斯有領導能力
- 雲林農村傳槍聲？為1000元持瓦斯槍警告
- 監聽內幕曝光？周刊：新北地政副局長疑被設計
- 安麗盃》邁入20週年 帶領球迷回味經典瞬間
- 順豐上市股價連飆5個漲停 王衛身價直逼馬雲
- 解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情
- 缺錢買毒… 男子居然打神明的主意
- 江蕙被控25年前當小三 曹西平心疼「成名的代價」
- 自摳胸口見血 大鬧警局說被砍
- 8百壯士反年改 李翔宙：版本還沒出來在反什麼？
- 酒店大火神預言遭轟 唐綺陽3000字訴委屈
- 自由廣場》從好市多加油站想起王永慶承諾
- 追思228 受難者家屬嘆找無真相
- 緊急救難打「119」無效？ 消防署：假的！
- 「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
- 台日對抗賽》無懼日本王牌 陳傑憲敲安又美技
- 重談自貿協定 墨西哥不接受關稅或配額
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 〈國際現場〉川普新政 道瓊連12天創新高
- 姐妹倆同時懷孕 佩佩卻超苦惱「這件事」
- 豪小子有勁敵! 籃網物色新控衛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「躲貓貓」藏引擎 專家建議4步驟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分