今年全中運圖騰沿用百年全運會？ 彰縣府撇清說…

民眾發現，今年彰化縣舉辦全中運會圖騰，跟百年全運會圖騰一模一樣。（記者張聰秋攝）

2017-03-01 19:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國體壇盛事全國中等學校運動會（簡稱全中運），下個月（4月）22日到27日將移師彰化縣舉行，戶外大型宣傳看板陸續架設亮相，其中，位於活動重點門面的八卦山體育館前、中興路上的看板，仍然沿用100年全國運動會5色彩帶鳥的圖騰，不少民眾看了，覺得了無新意、欠缺活動亮點。

全中運睽違彰化縣30多年，6天賽程相關競賽場地，已大致整修完成，教育處副處長張雀芬表示，全中運共有18個競賽場地，除了和美高中的田徑場、游泳池、網球場之外，其他主要場地大致準備就緒，包括彰化縣立體育場田徑場、體育館、健興網球場、健興游泳池、員林運動公園等地。

活動宣傳看板最近陸續出現在競賽場地四周的主要出入口，不少民眾發現，看板內容跟6年前彰化縣舉辦百年全運會「似曾相識」，6年前全運會圖騰，5種顏色粉色、綠色、黃色、藍色、灰色，飄逸彩帶組成的吉祥鳥圖騰，照樣出現在宣傳看板，欠缺變化和創新。

吳姓市民說，雖然都是運動賽事，畢竟對象不同、競賽項目也有差別，宣傳看板大同小異，只是把名稱改掉，感覺很不用心，事隔30多年再辦全中運，行銷也不能馬馬虎虎。

不少民眾表示，舊的圖騰照用，看似省下設計和架設費，只是若連基本的門面行銷包裝都要省略，反而讓人感覺「寒酸」，感受不到辦大活動應有的格局和場面。林姓民眾開玩笑說，全運會和全中運名稱差不多，不知道的人都會混淆，圖騰要不要改或沿用，就看主政者心態。

不過，也有民眾覺得，好的圖騰就繼續沿用，當成今後彰化縣舉辦體壇賽事的活動識別標誌，也沒什麼不好。

對此，張雀芬指出，百年全運會彩帶鳥縣府早已決定永久留下作紀念，民眾反映體育館入口處的看板只是裝飾物而已，架設在彰中和彰商校門水泥牆的看板，才是這次全中運的宣傳看板內容，體育館入口處那塊看板，「106年全中運會」字樣，屬臨時性的，日後會拆。

全中運截至第1階段2月20日前跆拳道等15種類、17科目參賽人次共計2381隊、11549人報名，第2階段田徑及游泳報名至3月20日截止。