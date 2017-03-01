| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花東萬安演習明下午登場 人車管制30分鐘
 首頁 > 生活

屏東內埔農會理監事選舉 過程順利平和

2017-03-01  18:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣基層農會理監事市選舉今天陸續登場，內埔地區農會下午召開會員代表代會，45席代表全數出席中，由於日前選舉當權派以32比13力壓挑戰者，今天理監事選舉過程相當平和順利。

代表們依序領取選票後，圈選理事、監事與上級農會代表，下午5點完成開票，理事當選人有潘德義、董清吉、陳兆嘉、黃文才、宋福焜、鍾正雄、鍾肇全、黃清家、鍾敏富，監事當選人有林景文、陳水生、劉俊雄。

內埔農會會員對於選舉結果多表示在意料之中，內埔農會為了地方和諧發展，多年來有自己內規，像是理事長與總幹事以一閩一客搭配，原住民地區會有一名監事及一名理事，農會指出，今天選出9席理事、3席監事、5席上級農會代表後，10日將再選舉理事長、常務監事，並聘任總幹事。

廣告
  • 內埔地區農會下午召開會員代表代會，45位代表全數出席，過程相當平和順利。（記者邱芷柔攝）

    內埔地區農會下午召開會員代表代會，45位代表全數出席，過程相當平和順利。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東縣基層農會理監事市選舉今天陸續登場，內埔地區農會下午召開會員代表代會，45位代表全數出席，下午5點完成開票。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣基層農會理監事市選舉今天陸續登場，內埔地區農會下午召開會員代表代會，45位代表全數出席，下午5點完成開票。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內埔農會 農會選舉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：屏東內埔農會理監事選舉 過程順利平和


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.