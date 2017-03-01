屏東內埔農會理監事選舉 過程順利平和

2017-03-01 18:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣基層農會理監事市選舉今天陸續登場，內埔地區農會下午召開會員代表代會，45席代表全數出席中，由於日前選舉當權派以32比13力壓挑戰者，今天理監事選舉過程相當平和順利。

代表們依序領取選票後，圈選理事、監事與上級農會代表，下午5點完成開票，理事當選人有潘德義、董清吉、陳兆嘉、黃文才、宋福焜、鍾正雄、鍾肇全、黃清家、鍾敏富，監事當選人有林景文、陳水生、劉俊雄。

內埔農會會員對於選舉結果多表示在意料之中，內埔農會為了地方和諧發展，多年來有自己內規，像是理事長與總幹事以一閩一客搭配，原住民地區會有一名監事及一名理事，農會指出，今天選出9席理事、3席監事、5席上級農會代表後，10日將再選舉理事長、常務監事，並聘任總幹事。