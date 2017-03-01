讓愛走動 高雄榮總台南分院啟動社區供餐

2017-03-01 18:28

［記者劉婉君／台南報導］幫助年長者吃得有營養，高雄榮總台南分院與鄰近的復興里等5社區合作，共同推動「讓愛走動-社區供餐」活動，同時也希望長輩在共餐中，找到社交圈認識更多朋友。

高雄榮總台南分院營養師張乃文表示，年長者常見吃不下或吃得不夠營養的問題，導致「全穀類、奶類、蔬菜類攝取不足」及「鹽份及壞的油脂攝取過多」等營養問題，還有不少獨居長者隨便吃或吃得不營養，社區供餐活動是由營養師依據長輩的健康狀況設計菜單，再交由醫院的中央廚房料理後，以專車送到社區。

分院院長王志龍說，社區供餐是以營養專業結合食品安全衛生認證的中央廚房，不只是要把專業餐食送到社區，還要營造熱忱、貼心、專業的服務氛圍，讓老人可以在自己熟悉的社區中，與熟識的街坊鄰居一同用餐，並拓展社交圈。

醫院也將不定期辦理社區營養講座及健康促進活動等，讓醫療專業團隊深入社區，提供專業性的整合服務，初期鄰近5里社區每週供餐3天，未來將推廣至更多社區，建構區域性醫療健康資源網絡，扮演社區健康守護、關懷及促進者角色。