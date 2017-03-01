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「為著十萬元」 虎科大機器人大賽歡迎來搶錢

虎尾科技大學主辦的TDK盃機器人競賽今天起報名開跑。（記者廖淑玲攝）

2017-03-01  19:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「為著10萬元」，虎科大機器人大賽歡迎來搶錢。

今年由虎尾科技大學主辦的TDK盃機器人競賽今天起報名開跑月底截止，加上首獎獎金10萬元比去年高一倍，主辦單位邀請全國大專院校學生一起帥到「飛」起來。

虎科大接連在世界機器人大賽奪冠，獲得第21屆「TDK 盃全國大專校院創思設計與製作競賽」主辦權，今天起到月底開放接受全國大專校院組隊報名，今天虎科大校長覺文郁特別邀請全國各大專院校組隊參加。

該校飛機工程系研發太陽能飛機及曾獲全國飛行機器人飛行競賽自主飛行組第一名、「台灣無人飛機創意設計競賽」自動導航組最佳成績、引擎及電動飛機設計組和性能組第一名、最佳製作與飛機設計獎第一名、第二名的無人飛行載具今天都在中部創新自造教育基地展示，讓人大開眼界，也展現該校的研發能力。

覺文郁說，今年除自動組、搖控組，首度新增「飛行組」競賽組別，且首獎獎金從去年的5萬元增加到10萬元，邀請各校共襄盛舉。

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  • 獎金加倍，虎科大校長覺文郁特別邀請全國各大專院校組隊參加。（記者廖淑玲攝）

    獎金加倍，虎科大校長覺文郁特別邀請全國各大專院校組隊參加。（記者廖淑玲攝）

  • 虎科大飛機系學生展示研發成果。（記者廖淑玲攝）

    虎科大飛機系學生展示研發成果。（記者廖淑玲攝）

  • 虎科大學生展示農用的無人飛行載具。（記者廖淑玲攝）

    虎科大學生展示農用的無人飛行載具。（記者廖淑玲攝）

  • 虎科大王泓祺等6人去年曾奪冠的無人機。（記者廖淑玲攝）

    虎科大王泓祺等6人去年曾奪冠的無人機。（記者廖淑玲攝）

  • 虎科大展示無人機研發成果。（記者廖淑玲攝）

    虎科大展示無人機研發成果。（記者廖淑玲攝）

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