18縣市低溫特報！ 週四北台灣下探10度

中央氣象局今（1）日下午3時針對全台18縣市發布低溫特報，週四（2日）晚間至週五（3日）清晨，北台灣將出現10度左右的低溫，民眾請特別留意。（圖擷取自中央氣象局）

2017-03-01 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（1）日下午3時針對全台18縣市發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，週四（2日）晚間至週五（3日）清晨，北台灣將出現10度左右的低溫，民眾請特別留意。

氣象局表示，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明（2）日晚間至3日清晨，台南以北、宜蘭及花蓮的空曠地區將有10度左右的低溫，農漁養殖業請嚴防寒害；民眾亦請注意保暖；使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。

低溫特報區域，新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、連江縣、金門縣。