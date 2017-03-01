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感動！白沙屯媽祖婆進香 信眾自發性掃炮屑

2017-03-01  18:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的太讓人感動了！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，從26日出發，目前正前往朝天宮路上，徒步進香途中可以見到不少信眾放鞭炮恭迎媽祖婆聖駕，但讓人感動的是，不少信眾放完鞭炮後自己掃炮屑，讓人豎起大拇指。

「尊重土地就是尊重媽祖」，參與的信眾說，跟著媽祖婆進香多年，每年都可以見到這樣的景象，雖然信徒們已經習慣，但是不少人見到都會稱讚他們說「很難得」，但是大家秉持對媽祖婆虔誠的信仰，「這只是分內事」。

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  • 白沙屯媽祖婆進香，信眾自發性掃炮屑。（白沙屯媽祖婆網路電視台提供）

    白沙屯媽祖婆進香，信眾自發性掃炮屑。（白沙屯媽祖婆網路電視台提供）

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