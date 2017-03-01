泰國免簽證費優惠 延長至8月底

2017-03-01 18:42

〔記者莊士賢／台北報導〕為激勵泰國觀光旅遊業，泰國日前對台灣旅客實施觀光簽證免收手續費優惠措施，有鑒於成效良好，泰國貿易經濟辦事處宣布，泰國觀光簽證免收手續費優惠措施將繼續延長至2017年8月31日，旅客於今年8月底前前往泰國觀光旅遊，可享免簽證費的優惠。

另外，泰國的落地簽證費用也同步延長優惠措施，至8月31日為止，抵達泰國辦理落地簽的簽證費（VoA）由每人2,000泰銖優惠至每人1,000泰銖。

泰國於2016年12月起至2017年2月底期間，對包括台灣在內的21個國家的旅客實施免簽證費和落地簽簽證的優惠措施，基於備受遊客青睞反應熱烈，泰國宣布再延長6個月的免簽證費優惠和落地簽簽證優惠。

此外，泰國觀光局提醒民眾，為避免旅客辦理簽證後，卻沒有前往泰國觀光旅遊以致造成簽證資源的浪費，此波免簽證費優惠期間，旅客辦理泰國簽證時，須附上已完成付款的英文版電子機票，旅客前往辦理泰國簽證時，最好附上電子機票文件。