照顧花蓮身障孩子29年 德籍修女獲永久居留證

花蓮畢士大教養院董事長、來自德國的宣教士顧美玲，到台灣29年來，致力於照顧身心障礙孩子，獲移民署長何榮村頒發永久居留證。（記者王錦義攝）

2017-03-01 18:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮畢士大教養院董事長、來自德國的宣教士顧美玲（GOTTSCHILD MONIKA TRAUTE），到台灣29年來，致力於照顧身心障礙孩子，移民署長何榮村今天親自到花蓮，頒發永久居留證「梅花卡」，表彰她對台灣無私付出的貢獻。她說，在台灣看著每個孩子從娃娃到現在20多歲，這就是她覺得最有意義的事。

顧美玲回憶自己走上宣教的路，她說，14歲時喜歡一首旋律很美的詩歌，反覆聆聽後，從歌詞「不能一直這樣過下去……要選擇…要決定…」中領會意涵，並做了成為基督徒的決定，開始參加、協助基督教許多活動，過程中當然也曾經有過掙扎，但最後還是選擇當宣教士。

顧美玲說，當她知道要到台灣服務時，對台灣完全沒有概念，還在地圖中尋找台灣，驚訝「怎麼這麼丁點大」，到台灣後以3項目標要求自己，想辦法讓自己不會想家、能夠學會中文、可以融入這塊陌生的土地，與當地人合作並進入他們的心；這麼多年來她做到了。

顧美玲相當少離開花蓮，總惦念著教養院的孩子，她說，花蓮畢士大教養院已是她的家，每天與身心障礙的孩子生活在一起，彼此之間有如家人般相互依靠，除了不斷努力為他們營造更適切的環境，更致力於在生活中激發這些孩子的潛能、教導他們自理生活，「只要看到孩子們一個個長大，能夠獨立生活和返家，一切的辛苦都值得。」

何榮村說，顧美玲在花蓮畢士大教養院照顧身心障礙的孩子，培養他們習得一技之長、獨立自主生活，並回饋社會，她以愛與生命為台灣身心障礙孩子犧牲奉獻，甚至在百忙之中，每週固定到監所帶領查經班課程，關懷、教化入監服刑的受刑人，過去每年都要頒發梅花卡給她，但她都以「神職人員服事是應該的」婉拒，幾經努力才說服她，肯定她對東台灣的奉獻。