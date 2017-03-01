機捷明正式營運 推5千套「桃囍」紀念套票

配合機捷通車，桃捷推出5000套紀念套票。（桃捷公司提供）

2017-03-01 18:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃捷機場線將於明天正式營運，桃捷公司推出紀念套票限量5000套，每套600元，其中3月2日提供線上預購2000套，3月11日起開放現場販售3000套，每人限購2套，網路預購從2日凌晨0點起，民眾可至悠遊卡網路販售平台預購。

至於現場販售則是11、12日早上9點至下午4點，於機場捷運A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站等4個站同步販售。

紀念套票內含2張悠遊卡，為對卡設計，由桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥的設計師徐千舜操刀， 票卡設計理念為機場捷運連接家門與世界，承載許多夢想，卡片上有綻放花朵，盒面印有「桃囍」，有「討喜」的意義，精裝盒背面題字「山青。水澈。花綻放。旅人。歡喜。好時光」，希望民眾感受機捷帶來生活中的便利與美好。