還原228「北斗暴動」佃農包圍警所 所長關牢房

2017-03-01 18:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕北斗鎮也有「228事件」，而且跟「耕者有其田」有關！台裔美籍教授謝常彰雖然身在異鄉，卻思念台灣，憑著國史館1份「北斗地區228事件匪徒自首名單」，返台期間一一尋訪「倖存者」，他從近10名228事件參與者口中，清楚勾勒出一段「北斗暴動」。當時暴民強押警察所的所長，還打開軍械室奪槍，所幸後來經地方頭人出面斡旋而「不流血」落幕。謝常彰生動拼湊出「北斗暴動」的細節，他將在本月4日（六）下午2點於北斗鎮老人文康中心首度揭露這段歷史，歡迎有興趣者前來聆聽。

謝常彰說，15年前扁政府剛執政，他返台看「北斗鎮志」，發現關於「228事件」著墨甚少，後來因緣際會取得1份「北斗暴動匪徒自首名單」，裡面共有45人，他利用返台時間探訪倖存的當事人，有近10人「願意講」，其中時年70多歲的的許登科講得最詳盡，就在他訪問後3個月，許便離開人世。

他說，國民政府來台，大力宣揚「三民主義」，其中民眾對「耕者有其田」最恐慌，原本這個政策是把耕作的土地分給佃農，但地方傳成「地主為了怕土地沒了，想把土地收回」，佃農擔心沒土地耕作，斷了生計，群起抗爭。

謝常彰說，地主害怕佃農，便跑去賄賂當時的北斗區警察所長楊其秀，楊派「警察大軍」利用深夜，到家毆打多位帶頭的佃農，佃農隔天包圍警察所，揚言火燒警察所，楊其秀嚇得跑到時任省參議員林生財家裡躲，200名佃農隨即跑到林生財家裡討人，要求林生財把人交出來，否則一樣放火燒厝，林生財不得不把楊其秀交給佃農。

謝常彰表示，楊其秀後來被關進警察所的牢房，還被要求對時任北斗區公所民政課長吳來興下跪，佃農輪番審問楊的罪行，許登科則要求值班警察打開軍械室，取出步槍20多支、機關槍1挺、武士刀50多把，「北斗暴動」後來沒有流血，平和落幕，但後來國民政府辦理「匪徒自新」，有少數人出面投案，也有人離鄉躲藏，也有人死於「白色恐佈」的清鄉。

謝常彰指出，在國史館的228資料，楊其秀自稱家裡遺失現金6000元、財產12萬6200元被毁，事實上楊的家裡從未毀損、破壞，可見楊也趁228發「國難財」。

現年70多歲的謝常彰，當年自成功大學土木工程系畢業後赴美國留學，取得博士學位，在密蘇里州西部學院任教，現已退休，長期居住美國，每年固定回台居住2個月。