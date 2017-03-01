還原228「北斗暴動」佃農包圍警所 所長關牢房
〔記者顏宏駿／彰化報導〕北斗鎮也有「228事件」，而且跟「耕者有其田」有關！台裔美籍教授謝常彰雖然身在異鄉，卻思念台灣，憑著國史館1份「北斗地區228事件匪徒自首名單」，返台期間一一尋訪「倖存者」，他從近10名228事件參與者口中，清楚勾勒出一段「北斗暴動」。當時暴民強押警察所的所長，還打開軍械室奪槍，所幸後來經地方頭人出面斡旋而「不流血」落幕。謝常彰生動拼湊出「北斗暴動」的細節，他將在本月4日（六）下午2點於北斗鎮老人文康中心首度揭露這段歷史，歡迎有興趣者前來聆聽。
謝常彰說，15年前扁政府剛執政，他返台看「北斗鎮志」，發現關於「228事件」著墨甚少，後來因緣際會取得1份「北斗暴動匪徒自首名單」，裡面共有45人，他利用返台時間探訪倖存的當事人，有近10人「願意講」，其中時年70多歲的的許登科講得最詳盡，就在他訪問後3個月，許便離開人世。
他說，國民政府來台，大力宣揚「三民主義」，其中民眾對「耕者有其田」最恐慌，原本這個政策是把耕作的土地分給佃農，但地方傳成「地主為了怕土地沒了，想把土地收回」，佃農擔心沒土地耕作，斷了生計，群起抗爭。
謝常彰說，地主害怕佃農，便跑去賄賂當時的北斗區警察所長楊其秀，楊派「警察大軍」利用深夜，到家毆打多位帶頭的佃農，佃農隔天包圍警察所，揚言火燒警察所，楊其秀嚇得跑到時任省參議員林生財家裡躲，200名佃農隨即跑到林生財家裡討人，要求林生財把人交出來，否則一樣放火燒厝，林生財不得不把楊其秀交給佃農。
謝常彰表示，楊其秀後來被關進警察所的牢房，還被要求對時任北斗區公所民政課長吳來興下跪，佃農輪番審問楊的罪行，許登科則要求值班警察打開軍械室，取出步槍20多支、機關槍1挺、武士刀50多把，「北斗暴動」後來沒有流血，平和落幕，但後來國民政府辦理「匪徒自新」，有少數人出面投案，也有人離鄉躲藏，也有人死於「白色恐佈」的清鄉。
謝常彰指出，在國史館的228資料，楊其秀自稱家裡遺失現金6000元、財產12萬6200元被毁，事實上楊的家裡從未毀損、破壞，可見楊也趁228發「國難財」。
現年70多歲的謝常彰，當年自成功大學土木工程系畢業後赴美國留學，取得博士學位，在密蘇里州西部學院任教，現已退休，長期居住美國，每年固定回台居住2個月。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度
- 相信中國禽流感報告嗎？ 學者：實地考察才有幫助
- 牛奶控哭哭！統一瑞穗鮮乳今調漲4～6％
- 智慧城市調查 基隆非六都第3名
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 東峰二二八公園紀念碑 遭潑紅漆
- 連珠砲罵人 檢察官僅論一罪
- 【愛讀書】 《黑心居酒屋2》
- 情侶車內磨K遇警心虛 急逃自撞車毀
- 〈熱門族群〉輪到低價轉機股 光碟片接棒
- 拾荒老人偷白米 「過苛條款」判不用還
- 監委補提名11人 陳師孟、劉文雄、田秋堇等人上榜
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 美發布對手國外匯政策前夕 彭淮南：台幣動態穩定
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 首位體育署長何卓飛榮退！ 繼任人選尚未出爐
- 清泉崗毒品案掀波 陰謀論甚囂塵上
- 中輟生網路簽賭欠上萬賭債 遭設局強押拿刀刺臀
- 洪秀柱批轉型正義 去蔣即去中國化即鋪陳台獨
- 川普政府難測 沙國國王訪亞洲加強關係
- 司改國是會議》羅秉成盼會議「口語化」 烏龍錯寫標語
- NBA》新血加入 詹姆斯：D.威廉斯有領導能力
- 雲林農村傳槍聲？為1000元持瓦斯槍警告
- 監聽內幕曝光？周刊：新北地政副局長疑被設計
- 安麗盃》邁入20週年 帶領球迷回味經典瞬間
- 順豐上市股價連飆5個漲停 王衛身價直逼馬雲
- 解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情
- 缺錢買毒… 男子居然打神明的主意
- 江蕙被控25年前當小三 曹西平心疼「成名的代價」
- 自摳胸口見血 大鬧警局說被砍
- 8百壯士反年改 李翔宙：版本還沒出來在反什麼？
- 酒店大火神預言遭轟 唐綺陽3000字訴委屈
- 自由廣場》從好市多加油站想起王永慶承諾
- 追思228 受難者家屬嘆找無真相
- 緊急救難打「119」無效？ 消防署：假的！
- 「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
- 台日對抗賽》無懼日本王牌 陳傑憲敲安又美技
- 重談自貿協定 墨西哥不接受關稅或配額
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 〈國際現場〉川普新政 道瓊連12天創新高
- 姐妹倆同時懷孕 佩佩卻超苦惱「這件事」
- 豪小子有勁敵! 籃網物色新控衛
標題：還原228「北斗暴動」佃農包圍警所 所長關牢房
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email