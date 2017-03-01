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周比蒼調度資金130萬 付清遊覽車尾款疑重起爐灶

2017-03-01  19:51

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團翻車意外，斷送33條性命，有爆料者指出，周比蒼正調度秘密資金130萬元，支付案前訂下的2輛遊覽車尾款，疑似打算重起爐灶。

根據《東森新聞雲》報導，一名爆料者指出，周比蒼在意外發生前，已用20萬元訂下2輛年份2003年的「volvo 385」遊覽車，但因為翻車事故後，檢察官假扣押周比蒼名下財產防脫產，所以賣方一直催促周付清尾款，目前兩輛遊覽車皆停在南部。

爆料者表示，先前翻車意外引起全國關注，周比蒼不敢輕舉妄動，但現在撻伐聲浪逐漸平息，他正調度秘密資金130萬元，支付遊覽車尾款，他打算把車子登記在可信任的司機名下，以防被檢察官追查發現又遭假扣押。

報導也指出，雖然周比蒼對外表示自己的財產都被扣押，但熟悉他的人都知道，他的錢是分開存放，自己名下的財產不會是最多的，而這兩輛遊覽車到手後，周比蒼打算換個人頭東山再起。

不過報導所指的爆料內容並未獲得周比蒼本人證實。

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  • 爆料者指出，周比蒼打算重起爐灶，正調度秘密資金130萬元，支付案發前訂下的2輛遊覽車尾款。（資料照，記者黃耀徵攝）

    爆料者指出，周比蒼打算重起爐灶，正調度秘密資金130萬元，支付案發前訂下的2輛遊覽車尾款。（資料照，記者黃耀徵攝）

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