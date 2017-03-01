南市首波區農會理監事改選 下營受注目

2017-03-01 18:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第18屆基層農會今天起陸續召開會員代表大會，選舉第18屆區農會理事、監事和市農會代表，其中下營區農會兩派的代表席次接近，下午登場的選舉頗受注目，但投票過程順利，警方派員蒐證；七股區農會則是全市唯一沒有總幹事登記候聘的農會，但不影響召開代表大會、理事會、監事會。

台南市有32家區農會，今天有北門、柳營、台南地區、新化、西港、山上、官田、善化、將軍、東山、下營等11家區農會召開會員代表大會，選舉下屆（第18屆）理事、監事和台南市農會代表；明、後天各再有10家、11家區農會改選下屆理事、監事和市農會代表。

選情激烈的基層農會選舉，在2月19日選出農會會員代表時，其實各陣營已分勝負，居劣勢的一方要在選舉理、監事，和3月9日起的農會理事會、監事會改選理事長、常務監事和聘任總幹事時「翻盤」，極為困難。

今天召開會員代表大會選舉理事、監事的11家區農會中，以下營區農會最受注目，登記候聘總幹事的有黃冠霖及陳乃源，下營區農會有45席代表，據悉兩派掌握的代表席次只差1席，理事多達17人競選9席，監事有6人競選3席，但今天選舉理、監事過程平和順利，未來下營農會「三巨頭」將重組。

七股區農會原有1人登記候聘總幹事，但聘任資格不符，台南市農業局在2月26日重新公告受理登記截止，不過還是沒有人登記，成了全市唯一沒有總幹事登記候聘的農會，農業局將再重新公告一次。

農業局農會輔導科長吳威達說，七股區農會將在3月3日召開會員代表大會，選舉理、監事，未來選舉理事長、常務監事時，即使還沒有候聘總幹事，也不影響召開理、監事會，候聘總幹事可用代理方式處理。

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