| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18縣市低溫特報！ 週四北台灣下探10度 阿富汗首都傳出巨大爆炸聲 塔利班稱襲擊多地
 首頁 > 生活

南市首波區農會理監事改選 下營受注目

2017-03-01  18:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第18屆基層農會今天起陸續召開會員代表大會，選舉第18屆區農會理事、監事和市農會代表，其中下營區農會兩派的代表席次接近，下午登場的選舉頗受注目，但投票過程順利，警方派員蒐證；七股區農會則是全市唯一沒有總幹事登記候聘的農會，但不影響召開代表大會、理事會、監事會。

台南市有32家區農會，今天有北門、柳營、台南地區、新化、西港、山上、官田、善化、將軍、東山、下營等11家區農會召開會員代表大會，選舉下屆（第18屆）理事、監事和台南市農會代表；明、後天各再有10家、11家區農會改選下屆理事、監事和市農會代表。

選情激烈的基層農會選舉，在2月19日選出農會會員代表時，其實各陣營已分勝負，居劣勢的一方要在選舉理、監事，和3月9日起的農會理事會、監事會改選理事長、常務監事和聘任總幹事時「翻盤」，極為困難。

今天召開會員代表大會選舉理事、監事的11家區農會中，以下營區農會最受注目，登記候聘總幹事的有黃冠霖及陳乃源，下營區農會有45席代表，據悉兩派掌握的代表席次只差1席，理事多達17人競選9席，監事有6人競選3席，但今天選舉理、監事過程平和順利，未來下營農會「三巨頭」將重組。

七股區農會原有1人登記候聘總幹事，但聘任資格不符，台南市農業局在2月26日重新公告受理登記截止，不過還是沒有人登記，成了全市唯一沒有總幹事登記候聘的農會，農業局將再重新公告一次。

農業局農會輔導科長吳威達說，七股區農會將在3月3日召開會員代表大會，選舉理、監事，未來選舉理事長、常務監事時，即使還沒有候聘總幹事，也不影響召開理、監事會，候聘總幹事可用代理方式處理。

相關影音

廣告
  • 下營區農會下午召開會員代表大會，選舉理事、監事、台南市農會代表。（記者楊金城攝）

    下營區農會下午召開會員代表大會，選舉理事、監事、台南市農會代表。（記者楊金城攝）

  • 下營農會代表領選票投票。（記者楊金城攝）

    下營農會代表領選票投票。（記者楊金城攝）

  • 下營農會選舉理事、監事開票。（記者楊金城攝）

    下營農會選舉理事、監事開票。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 七股 下營 農會選舉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：南市首波區農會理監事改選 下營受注目


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.