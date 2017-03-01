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天氣預報升級 氣象局首推「10日天氣報」

2017-03-01  18:23

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局為提供給民眾更多參考資訊，除原本的一週天氣預報外，自今日起更推出10日天氣預報，今日在網站上已能看到針對下週四到下週六的天氣概況預報。

隨著強烈大陸冷氣團襲台，近期天氣日夜溫差大，預計週五清晨將是這一波冷氣團最冷的時候，週六冷氣團雖會減弱，但下週隨著華南鋒面接近及影響台灣，天氣又會轉為不穩定，除較容易降雨，氣溫也會偏涼。

根據《蘋果日報》報導，氣象局表示，為提供給民眾更多天氣資訊，除原本的一週預報外，今日起也開始提供「10日天氣報」，只是增加的第8日到到10日只會有文字性的概況描述，但不會有溫度、降雨機率的預報。

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  • 除原本的一週天氣預報外，自今日起更推出10日天氣預報，今日在網站上已能看到針對下週四到下週六的天氣概況預報。（圖擷自氣象局網站）

    除原本的一週天氣預報外，自今日起更推出10日天氣預報，今日在網站上已能看到針對下週四到下週六的天氣概況預報。（圖擷自氣象局網站）

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相關關鍵字： 10日天氣報 大陸冷氣團 天氣 天氣預報 氣象 氣象局 氣象預報 華南鋒面 鋒面
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