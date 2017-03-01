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2隻死鴨被棄排水溝 屏縣府籲民眾勿以身試法

死鴨被棄排水溝。（屏東縣政府提供）

2017-03-01  17:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台禽流感疫情不斷，屏東縣也於2月27日發生今年第1例禽流感（H5N8）案例，正在加強防疫的同時，縣府今天（1日）接獲通報，指屏東監獄前大排水溝被棄置2隻死鴨，隨即動員展開消毒、檢驗，縣府呼籲民眾勿任意丟棄死禽畜。

屏東縣家畜疾病防治所表示，在縣內第1起禽流感傳出後，除嚴密監控疫情發展，加強養禽場監測採樣及養禽場週邊消毒工作外，今天還接獲民眾通報，指在屏東監獄前的大排水溝發現2隻死鴨，防治所立刻派員會同警察局、環保局前往消毒，並將死鴨送家畜衛生試驗所檢驗，同時針對鄰近養禽場加強訪視，阻止病毒隨意散播。

屏東縣家畜疾病防治所所長李永文呼籲，縣內養禽場內如有禽隻異常死亡或有異狀，應儘速通報防疫機關處理，切勿任意棄置，以免造成防疫漏洞散播病原危害產業。

縣府指出，任意棄置斃死禽畜，除可依廢棄物清理法裁處外，未向動物防疫機關通報而造成疫病傳播，依「動物傳染病防治條例」可重罰新台幣100萬元罰鍰。

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相關關鍵字： H5N8 動物傳染病防治條例 屏東縣 廢棄物清理法 死鴨 禽流感
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