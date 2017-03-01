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嘉義洋桔梗外銷日本 創2千多萬產值

新港鄉農會輔導花農種植的洋桔梗，種類達32種，花色依品種各異。（記者曾迺強攝）

2017-03-01  17:35

〔記者曾迺強／嘉義報導〕日本冬天寒冷時節不易種植花卉，嘉義縣新港鄉農會看準商機，輔導花農種植洋桔梗外銷日本，光靠一個產銷班就能創造2千多萬元產值，由於外銷質與量兼具，有花農甚至靠種植1年1收的洋桔梗，收入達百萬元，成為當地近年農業新星。

新港鄉農會花卉產銷班班長林惠振說，農會輔導35名花農種植的洋桔梗，種類達32種，花色依品種各異，其中，日人最喜愛粉色與白色系，為免破壞行情，農會推行計畫生產，從耕地面積、栽種品種、交花數量等均有明文規定。

新港鄉農會總幹事陳永華說，當地洋桔梗每年11月下旬至翌年4月的外銷總量，可達120萬支，占總量8成，產值2千餘萬元，近年不少年輕農民加入種植，證明農會的計畫產銷模式成功。

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  • 新港鄉農會花卉產銷班成員正為洋桔梗剪枝、紮束。（記者曾迺強攝）

    新港鄉農會花卉產銷班成員正為洋桔梗剪枝、紮束。（記者曾迺強攝）

  • 嘉義縣新港鄉農會看準商機，輔導花農種植洋桔梗外銷日本市場，年產值2千1百餘萬元。（記者曾迺強攝）

    嘉義縣新港鄉農會看準商機，輔導花農種植洋桔梗外銷日本市場，年產值2千1百餘萬元。（記者曾迺強攝）

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