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高中生「延後到校」原則2天 這間學校全面開放

2017-03-01  17:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕教育部國教署頒定106學年度起，高中生每週2天到校時間，可延後到上午第1堂課。國立苗栗高中更開放，於這學期起，廢除早自習校規，除週一、週五的7點45分朝會，其餘上課天則讓學子可在第1堂課前到校，「學習做自己時間的主人」。

校長黃國峰表示，校規原定學生於上課日，需於上午7點20分到校，學校規劃早自習，因高中生上國發會公共政策網路參與平台爭取晚一點上課，獲得教育部正面回應，於106學年度起，高中生每週2天，可於上午第1堂課前到校。

苗栗高中有不少學子來自外鄉鎮，長期以來，通勤班車延遲等情形屢見不鮮，校方考量「延後到校」已是政策，上個學期末經校務會議討論通過，於這個學期起先行試辦。

黃國峰說，教育部規定，高中生每週可自選2天於第1堂課前到校，但不包括重要集會，因學校每週一、五上午7點45分為全校朝會，其餘週二到週四，再扣除2天，學生僅剩1天早自習，學校遂予以廢除，讓學生可以於第1堂課及朝會前到校。

黃國峰說，學校雖廢除早自習，但並非「放牛吃草」，也規劃有社團活動等供學子參與，也希望透過把時間、參與早自習與否的主控權還給學生後，學生能在高中階段慢慢培養時間管理的觀念，及學習做自己時間的主人。

黃國峰說，過去遲到學生，得進行愛校服務，如今延後到校後，沒有遲到，學生上學都笑嘻嘻，也有住在外鄉鎮的家長LINE訊息感謝他。

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  • 國立苗栗高中這學期起，試辦「延後到校」，有居住外鄉鎮的家長寫訊息感謝校長黃國峰。（記者彭健禮翻攝）

    國立苗栗高中這學期起，試辦「延後到校」，有居住外鄉鎮的家長寫訊息感謝校長黃國峰。（記者彭健禮翻攝）

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