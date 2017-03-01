全國學生美展特優 許家綸錄取台師大美術系
2017-03-01 17:45
〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學入學管道多元，台中一中美術班學生許家綸曾連續兩年獲全國學生美展水墨特優肯定，創作嚴謹的他連草圖均要求完美，日前他經特殊選才管道，錄取台灣師大美術系國畫組，提早確定升學方向。
許家綸國中時才讀美術班，創作嚴謹的他，常要構思許久，即使是草圖也不馬虎，也精細繪製力求完美，他說，就是習慣每個環節均要「沙盤推演」過，讓正式畫時失敗率低。
因為喜歡水墨的黑與白的對比與水墨予人的悠遠感，他投入水墨畫研究與創作，每件創作從構思到完成均要花去三個月時間，在嚴謹的創作態度下，他也磨出紮實的繪畫技巧，高一、高二連續獲得全國學生美展水墨特優。
今年台師大藝術學院「獅子座計畫」特殊選材，國畫組開缺1個名額，學生不用考學測，但必須參加過國、內外競賽前3名，門檻嚴苛，許家綸在教師鼓勵下挑戰。
正式面試前，學校老師幫他校內模擬面試，台中一中美術教師朱忠勇說，許家綸3年前入學是美術班榜首，又有連兩年全國學生美展水墨冠軍、國際藝術奧林匹亞美術銅獎等大獎的實力，但他不擅言詞，曾在模擬面試時20分鐘一句話都講不出口，急壞面試老師。
幸好他自己正式面試時練習各種題目，把想表達的話全部想過一輪，在最後5人面試中獲肯定，確定錄取唯一的名額。
許家綸說，他的創作態度就是每次把自己最大的潛力畫出來，然後一次比一次進步，也盼與喜愛藝術的人分享，努力磨練就會有收穫。
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