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食安》色素有無害？食藥署告訴你

2017-03-01  17:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕食用色素吃多了會致癌？許多人對色素存有迷思，認為吃太多會致癌，但食品藥物管理署出面闢謠，指出食用色素必須經過審慎評估，訂定適當使用規範，產品在規定的使用劑量內，不會危害健康。

食用色素可分為天然色素及人工合成色素，可以增添食物外觀顏色，增加吸引力以促進食慾，也提高消費者購買意願。天然色素多來自植物，較自然也有營養價值，但穩定性較人工色素差，價格也較高，並非所有業者都會使用。

根據中華飲食文化基金會介紹，人工合成色素例如紅色6號、紅色7號、紅色40號、黃色4號、黃色5號、綠色3號、藍色1號、藍色2號、煤焦色素鋁麗基等，不同色素應用在不同的食物中，例如紅色6號常加在餅乾、果凍、果醬、調味醬、清涼飲料和糕點等。

台灣國際生命科學會秘書長、食品科學專家張月櫻說，政府對色素添加規範很完整，也有限制不同色素可使用的食品品項以及限量，目前也沒有任何研究指出，攝取過多的色素會致癌。

不過，比較有爭議的是「色素恐讓孩童有過動症」，但張月櫻指出，這項研究本來在七○年代很有名，但後來被推翻，因為「實驗有瑕疵」，因此色素會導致孩童過動症的理論，目前也不正確，民眾不需擔心。

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  • 市面上許多食品有添加食用色素，食藥署和專家闢謠，色素並不會致癌。圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

    市面上許多食品有添加食用色素，食藥署和專家闢謠，色素並不會致癌。圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

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