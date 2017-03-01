食安》色素有無害？食藥署告訴你
2017-03-01 17:41
〔記者吳亮儀／台北報導〕食用色素吃多了會致癌？許多人對色素存有迷思，認為吃太多會致癌，但食品藥物管理署出面闢謠，指出食用色素必須經過審慎評估，訂定適當使用規範，產品在規定的使用劑量內，不會危害健康。
食用色素可分為天然色素及人工合成色素，可以增添食物外觀顏色，增加吸引力以促進食慾，也提高消費者購買意願。天然色素多來自植物，較自然也有營養價值，但穩定性較人工色素差，價格也較高，並非所有業者都會使用。
根據中華飲食文化基金會介紹，人工合成色素例如紅色6號、紅色7號、紅色40號、黃色4號、黃色5號、綠色3號、藍色1號、藍色2號、煤焦色素鋁麗基等，不同色素應用在不同的食物中，例如紅色6號常加在餅乾、果凍、果醬、調味醬、清涼飲料和糕點等。
台灣國際生命科學會秘書長、食品科學專家張月櫻說，政府對色素添加規範很完整，也有限制不同色素可使用的食品品項以及限量，目前也沒有任何研究指出，攝取過多的色素會致癌。
不過，比較有爭議的是「色素恐讓孩童有過動症」，但張月櫻指出，這項研究本來在七○年代很有名，但後來被推翻，因為「實驗有瑕疵」，因此色素會導致孩童過動症的理論，目前也不正確，民眾不需擔心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度
- 相信中國禽流感報告嗎？ 學者：實地考察才有幫助
- 感動！白沙屯媽祖婆進香 信眾自發性掃炮屑
- 省水撇步在這裡！新北板新林口、桃、竹今起一階限水
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 透視北京》習近平將清洗胡錦濤時期的對台系統
- 中山公園去銅像 宜市：非關政治
- 內政部推老屋重建 葉俊榮：絕非為特定個案
- 郭書瑤起乩頭受罪 晃到想吐
- 堀北當初嫁他嚇壞眾人 交往0天閃婚很經典
- NBA》卡特猛烈肘擊布克 與太陽發生衝突遭驅逐（影音）
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 三星再出包？傳緊急召回18奈米製程記憶體模組
- 不服減媒20％行政訴訟被駁 台塑：台灣沈淪
- 美國優先！ 川普：我的工作不是代表全世界
- 挺同反同來對話 陳建仁要全邀來談
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 經典賽》台熱身賽首抱蛋 宋家豪是亮點
- 保戶個資外洩？ 元大人壽：配合檢方調查
- 蔡正元砲轟馬英九 徐巧芯：黨內互打已是老套
- 楊一展遇小隻女 劈腿送上「紳士腳」
- 暴龍雙槍剩他 德羅森用絕殺解悶
- 蔡政府推轉型正義 國民黨：轉移執政無能焦點
- 江蕙被控25年前當小三 曹西平心疼「成名的代價」
- 三大法人賣超42億 外資賣超38億
- 早安少女組。17’登寶島握手 5成員10日旋風訪台
- 又見恐怖情人！ 醉男持菜刀恫嚇女友
- 怕引發六四聯想…中國低調紀念二二八
- 地理眼》三鶯部落，從抗爭與訴求之間看見家的想像
- 中職隊比台灣隊強? 鄭凱文高EQ接招
- 綠葉男星和樂擁3女是假象 老大不爽小四已久
- 四都2月移轉增逾3成 今年房市交易可望觸底反彈
- NBA》柯瑞三分陷低潮 沃爾19助攻率巫師賞勇士第10敗
- 小檔案 冬山火車站
- 海倫清桃鬧劇未完 前夫鬧場新歡撇戀情
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 大貨車翻車 撞進加油站
- MLB》小將林子偉熱身賽再登場 1打數遭三振
- 這算什麼道歉？ 法官協會：仍應撤換張靜
- 內鬨！司機怨公司政策 Uber執行長爆粗口、甩門
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：食安》色素有無害？食藥署告訴你
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分