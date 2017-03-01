豐樂公園有鴨群 民眾憂禽流感
2017-03-01 17:23
〔記者張菁雅／台中報導〕禽流感疫情還有零星爆，有民眾反映，南屯區豐樂雕塑公園內的人工湖養著鴨群，遊客還會餵食鴨子，由於每隔幾年就爆發禽流感，質疑市府在公園內養鴨是否適當？建設局指出，鴨子不是市府養的，可能是民眾放養，後來慢慢繁殖，該局已派員到各公園勸導民眾勿餵食禽類，並應保持距離。
民眾指出，各縣市陸續爆發禽流感疫情，台中市雖未傳出，但市府為了防疫，已要求民眾不要在公園餵食野鴿野禽，若不聽勸導將開罰，但豐樂雕塑公園人工湖養了約10幾隻鴨，不但遊客會餵食，鴨子還會上岸與人近距離接觸，市府不准民眾餵野鴿，卻在公園裡養鴨，最近每隔幾年就爆發一次禽流感，疫情一次比一次嚴重，市府應該思考公園理應否飼養禽類。
建設局公園管理科長張以欣表示，豐樂公園的鴨子不是市府飼養，鴨子怎麼來的，如今已不可考，可能是早年有民眾放養後，再慢慢繁衍，該局不會特別去處理鴨群，但會加強稽查，勸導民眾勿餵食及靠近，同時請管理員注意，若在公園內發現禽類死亡，必須立即通報動保處了解原因。
另外，市府2月17日起到7座有野鴿出沒的公園聯合稽查，勸導民眾不要餵食野鴿，不聽勸導者，將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，處2000元以上、1萬元以下罰緩。張以欣表示，目前看到的情況都是小朋友隨手把吃剩的麵包、餅乾餵食鴿子，因此只勸導，尚未開罰，總計至今已開出13張勸導單、口頭勸導30人。
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