后里農會總幹事選舉翻盤 陳清琪可望獲遴聘
2017-03-01 17:29
陳清琪（右）可望獲遴聘后里農會總幹事。 （記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕后里農會與清水農會總幹事遴選將翻盤！農會今日於會員代表大會舉行理監事選舉，后里農會前股長陳清琪掌握五席理事險勝現任王鈺州四席，可望被聘為總幹事。前清水區長顏秋月大獲全勝，掌握九席理事，將取代現任總幹事何淑瑛。
后里區農會本屆由現任總幹事王鈺州與前推廣股長陳清琪捉對廝殺。外傳陳清琪有市長派支持，地方綠營人士相挺，陳清琪成立后里農業改革促進會，提出會員子女繼承資格免再繳費、興建公館泰安地區農會稻穀與肥料倉庫、給農會同仁一個安心的工作環境等十餘項訴求，果然獲得農民認同。
上個月后里區農會會員代表選舉開票，共應選席次34席，結果兩方代表席次，各得17席平分秋色。今日理監事選舉更加受到外界矚目，后里農會氣氛凝重，最後陳清琪險勝，可望在十日獲聘為總幹事，總部中午放鞭炮慶祝，支持者齊聚。
前議長張清堂力挺 清水顏秋月操勝算
清水區農會本屆選舉，因前台中市議長張清堂力挺顏秋月，現任總幹事何淑瑛在上個月會員代表選舉已大幅落後，今日果然無力回天，顏秋月表示，掌握九席理事席次，會繼續努力服務農民。
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