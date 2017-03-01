喵星人雨天受困引擎內 警醫合力救援

2017-03-01 17:23

［記者陳恩惠／台北報導］北市警北投分局長安派出所的尋人高手林文裕，這次不尋人改為搶救喵星人！上午巡邏經過中央北路二段時，見3位民眾蹲在路邊汽車旁，於是上前查看，葉姓一家三口看到警察出現高興得大呼「救星來了！」，林員詢問，原來是他家的「多多」闖入路邊汽車的引擎，受困其中出不出來。

葉姓男子說，家中飼養的「多多」今年3歲，一家三口帶著喵星人和汪星人一塊出門時，多多突然跳出提籠跑了，他們急著四處尋找，終於在北市中央北路二段66號前的停車格，聽到多多不斷發出喵喵叫聲求救，於是蹲著查看貓咪蹤影，卻無能為力，擔心愛貓在大雨且寒冷天，卡在汽車裡會有生命危險，於是報警幫忙。

林員獲知後，於是協助聯繫車主，依留下的手機號碼去電未果，只好透過警政系統查詢，循線找到車主住處，親自按鈴請託，熱心的車主獲知，有喵星人受困，趕緊跟著林員前往停車處，將車輛的引擎蓋打開協助救援。

詎料，「多多」疑似受驚，反倒向引擎深入鑽去，飼主一家及林員站在雨中呼喊、敲打，多多仍不為所動，只是不停地哀叫，嗚嗚聲令人心疼，眼看雨越下越大，身上的衣服也淋溼，林員耗費半小時仍不放棄，抬頭看見附近有家動物醫院，立刻上門請獸醫協助，終於順利將貓咪救出來，也讓一旁圍觀的民眾忍不住鼓掌稱好，葉姓一家三口連聲感謝，直呼「警察先生謝謝，有你真好！」，結束這場喵星人雨天受困汽車引擎的危機。

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