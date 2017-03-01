國會直播千萬人看 蘇嘉全贈匾謝台數科
2017-03-01 17:20
立法院長蘇嘉全致贈給台數科「功在國會」匾額。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／烏日報導〕立法院長蘇嘉全就職時承諾將國會還給人民，推動國會直播，獲得台灣數位光訊（台數科）等媒體支持，去年4月到今年1月臨時會期間，轉播收看人數達千萬人次，台數科今天與中市農業局簽署安心雲農產平台合作備忘錄，利用直播技術公開生產履歷，照顧小農，蘇嘉全也特地到場感謝，並致贈「功在國會」匾額。
蘇嘉全表示，就職時承諾將國會議事透明化，直播委員會、院會、政黨協商過程，但是透明化沒有法源、沒有編預算，於是爭取全國電視台無償幫立院實況轉播，台數科的冠軍電視台、民視、八大電視當時都義無反顧參與轉播工作，獲得廣大迴響，超過1000萬人次點閱；去年也完成立法院組織法修法，未來將由公廣集團來代理轉播。
蘇嘉全說，在推動地方的系統台上的國會轉播，再度遇到困難，因為所有頻道都已經被壟斷，經過不斷的協商，台數科同樣拋棄123、124系統台，無償提供給立院做直播，又將直播的技術使用在「安心雲農產平台」，到產地直播，讓消費者對農產品的生產履歷一目了然，幫助小農生計。
台數科董事長廖紫岑表示，旗下的冠軍電視台、哈TV轉播國會議事，總計轉播兩個會期、164天、直播時數941小時、總轉播時數1940小時，除了把頻道資源用來支持立院外，也向經濟部工業局爭取到4G科計畫，推出「安心雲農產平台」，將產地實況傳達給消費者。
立法院長蘇嘉全、台中市副市長張光瑤、台數科董事長廖紫岑等人，今天共同簽署合作備忘錄，未來將就台中市民食品安全與推廣優質農產品兩大議題，進行長期溝通合作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度
- 相信中國禽流感報告嗎？ 學者：實地考察才有幫助
- 感動！白沙屯媽祖婆進香 信眾自發性掃炮屑
- 省水撇步在這裡！新北板新林口、桃、竹今起一階限水
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 透視北京》習近平將清洗胡錦濤時期的對台系統
- 中山公園去銅像 宜市：非關政治
- 內政部推老屋重建 葉俊榮：絕非為特定個案
- 郭書瑤起乩頭受罪 晃到想吐
- 堀北當初嫁他嚇壞眾人 交往0天閃婚很經典
- NBA》卡特猛烈肘擊布克 與太陽發生衝突遭驅逐（影音）
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 三星再出包？傳緊急召回18奈米製程記憶體模組
- 不服減媒20％行政訴訟被駁 台塑：台灣沈淪
- 美國優先！ 川普：我的工作不是代表全世界
- 挺同反同來對話 陳建仁要全邀來談
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 經典賽》台熱身賽首抱蛋 宋家豪是亮點
- 保戶個資外洩？ 元大人壽：配合檢方調查
- 蔡正元砲轟馬英九 徐巧芯：黨內互打已是老套
- 楊一展遇小隻女 劈腿送上「紳士腳」
- 暴龍雙槍剩他 德羅森用絕殺解悶
- 蔡政府推轉型正義 國民黨：轉移執政無能焦點
- 江蕙被控25年前當小三 曹西平心疼「成名的代價」
- 三大法人賣超42億 外資賣超38億
- 早安少女組。17’登寶島握手 5成員10日旋風訪台
- 又見恐怖情人！ 醉男持菜刀恫嚇女友
- 怕引發六四聯想…中國低調紀念二二八
- 地理眼》三鶯部落，從抗爭與訴求之間看見家的想像
- 中職隊比台灣隊強? 鄭凱文高EQ接招
- 綠葉男星和樂擁3女是假象 老大不爽小四已久
- 四都2月移轉增逾3成 今年房市交易可望觸底反彈
- NBA》柯瑞三分陷低潮 沃爾19助攻率巫師賞勇士第10敗
- 小檔案 冬山火車站
- 海倫清桃鬧劇未完 前夫鬧場新歡撇戀情
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 大貨車翻車 撞進加油站
- MLB》小將林子偉熱身賽再登場 1打數遭三振
- 這算什麼道歉？ 法官協會：仍應撤換張靜
- 內鬨！司機怨公司政策 Uber執行長爆粗口、甩門
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國會直播千萬人看 蘇嘉全贈匾謝台數科
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分