國會直播千萬人看 蘇嘉全贈匾謝台數科

立法院長蘇嘉全致贈給台數科「功在國會」匾額。（記者何宗翰攝）

2017-03-01 17:20

〔記者何宗翰／烏日報導〕立法院長蘇嘉全就職時承諾將國會還給人民，推動國會直播，獲得台灣數位光訊（台數科）等媒體支持，去年4月到今年1月臨時會期間，轉播收看人數達千萬人次，台數科今天與中市農業局簽署安心雲農產平台合作備忘錄，利用直播技術公開生產履歷，照顧小農，蘇嘉全也特地到場感謝，並致贈「功在國會」匾額。

蘇嘉全表示，就職時承諾將國會議事透明化，直播委員會、院會、政黨協商過程，但是透明化沒有法源、沒有編預算，於是爭取全國電視台無償幫立院實況轉播，台數科的冠軍電視台、民視、八大電視當時都義無反顧參與轉播工作，獲得廣大迴響，超過1000萬人次點閱；去年也完成立法院組織法修法，未來將由公廣集團來代理轉播。

蘇嘉全說，在推動地方的系統台上的國會轉播，再度遇到困難，因為所有頻道都已經被壟斷，經過不斷的協商，台數科同樣拋棄123、124系統台，無償提供給立院做直播，又將直播的技術使用在「安心雲農產平台」，到產地直播，讓消費者對農產品的生產履歷一目了然，幫助小農生計。

台數科董事長廖紫岑表示，旗下的冠軍電視台、哈TV轉播國會議事，總計轉播兩個會期、164天、直播時數941小時、總轉播時數1940小時，除了把頻道資源用來支持立院外，也向經濟部工業局爭取到4G科計畫，推出「安心雲農產平台」，將產地實況傳達給消費者。

立法院長蘇嘉全、台中市副市長張光瑤、台數科董事長廖紫岑等人，今天共同簽署合作備忘錄，未來將就台中市民食品安全與推廣優質農產品兩大議題，進行長期溝通合作。